Άκοπο τρίποντο για τις γυναίκες της Παναχαϊκής και στο +10

Άκοπη πήρε τη νίκη σήμερα η γυναικεία ομάδα βόλεϊ της Παναχαϊκής η οποία επρόκειτο να αντιμετωπίσει τον Δίωνα Κυπαρισσίας, σε εξ αναβολής παιχνίδι της 20ης αγωνιστικής της Β΄ Εθνικής, ωστόσο η ομάδα δεν ήρθε ποτέ στο γήπεδο.

Η ομάδα της Μεσσηνίας με έγγραφο της το μεσημέρι έκανε γνωστό οτι αδυνατεί να προσέλθει στο γήπεδο και έτσι η πατρινή ομάδα νίκησε με 3-0 στα χαρτιά.

Πλέον η πατρινή ομάδα βρίσκεται στο +10 με τον 2ο της βαθμολογίας Ερυθρό Αστέρα και είναι το φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Μάλιστα, οι δυο ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους την Κυριακή και εφόσον η Παναχαϊκή νίκησε, τότε «κλειδώνει» από τώρα την 1η θέση και πιθανότατα θα κατακτήσει το πρωτάθλημα χωρίς να χρειαστούν αγώνες Play-offs.

