Aκρίβεια: Ανέδειξε για μια ακόμα φορά χάσμα πολιτικής αντίληψης

Aκρίβεια: Ανέδειξε για μια ακόμα φορά χάσμα πολιτικής αντίληψης
15 Νοέ. 2025 9:02
Pelop News

Η κοινοβουλευτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια ανέδειξε για μια ακόμα φορά χάσμα πολιτικής αντίληψης.

Η κυβέρνηση επιμένει σε τεχνοκρατικά επιχειρήματα, που συνήθως δεν πείθουν τους πολίτες.

Η αντιπολίτευση περιορίζεται συχνά σε καταγγελτικό λόγο χωρίς ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση.

Η ακρίβεια στην Ελλάδα δεν είναι μόνο αποτέλεσμα διεθνών κρίσεων, αλλά και προϊόν δομικών αδυναμιών της οικονομίας.

Άρα χρειάζεται συνδυασμός πολιτικών.

Η ακρίβεια δεν πέφτει με επιδόματα, ούτε με καταγγελίες, αλλά με αλλαγές στη δομή της οικονομίας και της αγοράς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:00 Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών: Ζωντανεύει ένα μεγαλοπρεπές μνημείο
9:47 Τραμπ κατά BBC: «Θα ζητήσω αποζημίωση έως 5 δισεκατομμύρια δολάρια»
9:36 Αργεντινή: Εμπόλεμη ζώνη η βιομηχανική ζώνη της Εσέισα, 20 τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ
9:27 Fitch: Αναβάθμισε την ελληνική οικονομία, αλλά τι σημαίνει αυτό για την επενδυτική βαθμίδα;
9:21 Γρίπη: «Αναγκαίος ο εμβολιασμός» λένε οι ειδικοί, καθώς υπάρχει ανησυχία και υψηλή μεταδοτικότητα
9:14 «Χτυπούσε την πλάτη του στον τοίχο», ώρες αγωνίας για την οικογένεια του 22χρονου που πνίγηκε με χάρμπουργκερ
9:02 Aκρίβεια: Ανέδειξε για μια ακόμα φορά χάσμα πολιτικής αντίληψης
23:57 Ιταλία: Το 40% των εφήβων στρέφεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη για βοήθεια σε στιγμές θλίψης, μοναξιάς ή άγχους!
23:46 Πότε θα γίνουν εκλογές; Η απάντηση και το πιθανότερο σενάριο
23:39 «Ήμουν σε ένα κλουβί και να ελευθερώθηκα», η εξομολόγηση της Άριας Παπανικολάου για τον αυτισμό
23:21 Μέση: Ο πόνος και ο απλός τρόπος που μπορείτε να τον καταπολεμήσετε
22:55 Γιάννης Αλαφούζος: Απαντήσεις για όλους και για όλα!
22:45 Σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία έκλεισαν σχολεία, βρέθηκαν ίχνη αμίαντου σε άμμο για παιδιά
22:36 Το συγκλονιστικό μήνυμα στον Έβανς: «Ποτέ μην χάνεις την ελπίδα σου, μείνε δυνατός Κίναν»! ΒΙΝΤΕΟ
22:35 Καθαρές οι εξετάσεις του Εμπαπέ, κανονικά με Ολυμπιακό και Έλτσε
22:29 ΗΠΑ: Πυρκαγιά στην Καλιφόρνια, καταιγίδες στο Λος Άντζελες!
22:18 Ναύπακτος: Συναγερμός, εξαφανίστηκε ο Βασίλης Καραγεωργόπουλος!
22:08 Δαμασκός: Δέχτηκε πυραύλους, αναφορές για νεκρούς και τραυματίες, ΒΙΝΤΕΟ
21:58 ΗΠΑ: Ο Ελληνοαμερικανός εισαγγελέας Πιτ Σκανδαλάκης εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ
21:47 «Μπορεί να με σκότωναν εάν ερχόμουν πρόσωπο με πρόσωπο», πανικός στη Ρόδο μετά τη μαφιόζικη επίθεση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ