Aκρίβεια: Ανέδειξε για μια ακόμα φορά χάσμα πολιτικής αντίληψης

Η κοινοβουλευτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια ανέδειξε για μια ακόμα φορά χάσμα πολιτικής αντίληψης.

Η κυβέρνηση επιμένει σε τεχνοκρατικά επιχειρήματα, που συνήθως δεν πείθουν τους πολίτες.

Η αντιπολίτευση περιορίζεται συχνά σε καταγγελτικό λόγο χωρίς ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση.

Η ακρίβεια στην Ελλάδα δεν είναι μόνο αποτέλεσμα διεθνών κρίσεων, αλλά και προϊόν δομικών αδυναμιών της οικονομίας.

Άρα χρειάζεται συνδυασμός πολιτικών.

Η ακρίβεια δεν πέφτει με επιδόματα, ούτε με καταγγελίες, αλλά με αλλαγές στη δομή της οικονομίας και της αγοράς.

