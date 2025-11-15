Aκρίβεια: Ανέδειξε για μια ακόμα φορά χάσμα πολιτικής αντίληψης
Η κοινοβουλευτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια ανέδειξε για μια ακόμα φορά χάσμα πολιτικής αντίληψης.
Η κυβέρνηση επιμένει σε τεχνοκρατικά επιχειρήματα, που συνήθως δεν πείθουν τους πολίτες.
Η αντιπολίτευση περιορίζεται συχνά σε καταγγελτικό λόγο χωρίς ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση.
Η ακρίβεια στην Ελλάδα δεν είναι μόνο αποτέλεσμα διεθνών κρίσεων, αλλά και προϊόν δομικών αδυναμιών της οικονομίας.
Άρα χρειάζεται συνδυασμός πολιτικών.
Η ακρίβεια δεν πέφτει με επιδόματα, ούτε με καταγγελίες, αλλά με αλλαγές στη δομή της οικονομίας και της αγοράς.
