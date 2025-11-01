Ακριβότερο ρεύμα φέρνει ο Νοέμβριος: Πώς διαμορφώνονται τα νέα «πράσινα» τιμολόγια

Αυξημένους λογαριασμούς ρεύματος θα δουν τα νοικοκυριά από τον Νοέμβριο, καθώς οι πάροχοι ανακοινώνουν νέες τιμές για τα «πράσινα» τιμολόγια, ενσωματώνοντας την άνοδο της χονδρεμπορικής τιμής ενέργειας.

Ακριβότερο ρεύμα φέρνει ο Νοέμβριος: Πώς διαμορφώνονται τα νέα «πράσινα» τιμολόγια
01 Νοέ. 2025 13:12
Pelop News

Νέο κύμα ανατιμήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος φέρνει ο Νοέμβριος, με τους παρόχους ενέργειας να αναπροσαρμόζουν τα τιμολόγιά τους, μετακυλίοντας στους καταναλωτές τη σημαντική αύξηση στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Η επιβάρυνση αφορά κυρίως τα «πράσινα» τιμολόγια, που αλλάζουν τιμή κάθε μήνα και συνδέονται με το κόστος προμήθειας, ενώ και τα «κίτρινα» προϊόντα αναμένεται να κινηθούν ανοδικά. Αντίθετα, τα σταθερά συμβόλαια παραμένουν αμετάβλητα για όσο διαρκεί η σύμβαση. Για όσους διαθέτουν διζωνικό μετρητή, η τελική επιβάρυνση θα εξαρτηθεί από το ποσοστό κατανάλωσης ημέρας και νύχτας.

Στην τελική τιμή που θα πληρώσει ο καταναλωτής, θα συνυπολογιστούν πάγια, εκπτώσεις συνέπειας και μηχανισμοί διακύμανσης, κάτι που σημαίνει πως δύο τιμολόγια με ίδια τιμή κιλοβατώρας μπορεί να διαφέρουν σημαντικά στο τελικό ποσό.

Οι πάροχοι στρέφονται πλέον σε σταθερά ή “υβριδικά” προϊόντα, προτείνοντας λύσεις με περισσότερη προβλεψιμότητα για τον χειμώνα, αλλά και ευελιξία για όσους παρακολουθούν στενά την αγορά.

Οι καταναλωτές καλούνται να συγκρίνουν προσεκτικά τα τιμολόγια, λαμβάνοντας υπόψη το πάγιο, τις πρόσθετες χρεώσεις, τις ρήτρες αποχώρησης και τη διάρκεια κάθε συμβολαίου, πριν προχωρήσουν σε αλλαγή παρόχου ή προϊόντος.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:30 Πάτρα: Η Ξερόλακκα «μίλησε» με την πρώτη βροχή – Πλημμύρισε λάσπη και αφρούς ΦΩΤΟ
13:24 Θ. Κοντογεώργης: «Η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα, θεσμική κανονικότητα και κυβερνητική υπευθυνότητα»
13:12 Ακριβότερο ρεύμα φέρνει ο Νοέμβριος: Πώς διαμορφώνονται τα νέα «πράσινα» τιμολόγια
13:00 Μικροποσότητες κάνναβης εντόπισαν οι αστυνομικοί σε Πάτρα και Αμαλιάδα
12:57 Έφυγε από τη ζωή στα 102 ο Λεό Λέανδρος: Ο πατέρας και δημιουργός πίσω από τις πρώτες επιτυχίες της Βίκυ Λέανδρος
12:54 Ο Συνδυασμός Αντοχής και Αισθητικής στο Σύγχρονο Υπνοδωμάτιο
12:48 Αγρίνιο: Ζευγάρι έκλεψε πορτοφόλι ηλικιωμένου από αυτοκίνητο – Συνελήφθησαν από την Αστυνομία
12:36 «Λύγισε» ο Άδωνις Γεωργιάδης στη συνάντηση με συγγενείς θυμάτων από το Μάτι: Η στιγμή που δεν συγκράτησε τα δάκρυά του
12:24 Αγρίνιο: Έριξε μπάζα σε κοινοτικό χώρο και βρέθηκε με χειροπέδες
12:20 Αιματοκύλισμα στα Βορίζια Ηρακλείου: Τρεις νεκροί και 15 τραυματίες σε σκηνές αντεκδίκησης – Οπλισμένοι «γάζωσαν» σπίτια
12:12 Ηράκλειο: Έπνιξε τον αδελφό του με σακούλα, σκότωσε τη μητέρα του και έβαλε φωτιά στο σπίτι – Το χρονικό της τραγωδίας
12:00 Ελεύθερος με όρους ο 17χρονος των Ζαρουχλεΐκων: «Το μαχαίρι το είχε από φόβο» – Οι ανήλικοι διέψευσαν ότι υπήρχαν οπαδικά κίνητρα
11:59 Καραμπόλα στην Πατρών–Πύργου με επτά τραυματίες – Ένα μωρό ανάμεσα στους επιβάτες ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
11:48 Προσωπικός Αριθμός: Προθεσμία έως 5 Νοεμβρίου – Tι αλλάζει, τι κερδίζεις αν τον εκδώσεις εσύ
11:36 Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Νέα στοιχεία και οικογενειακός πόλεμος στο φως – Στενεύει ο κλοιός των υπόπτων
11:24 AGROWN 2025: Προτάσεις, ιδέες και αιτήματα από τον αγροδιατροφικό κόσμο
11:12 Αιγιάλεια: Αντίδραση για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ – Ο Δήμος ζητά την άμεση ανάκληση της απόφασης για το κατάστημα Ακράτας
11:03 Πάτρα: Η Κανακάρη ξανά… βούλιαξε – Το “μπάλωμα” που δεν άντεξε ούτε δέκα μέρες ΦΩΤΟ
11:00 Πολύωρη διακοπή ρεύματος στην Πάτρα: Στο «σκοτάδι» οι καταναλωτές – Παράπονα για την έλλειψη ενημέρωσης από τον ΔΕΔΔΗΕ
10:52 Δείτε ζωντανά τη δεύτερη ημέρα του 3ου Αγροδιατροφικού Συνεδρίου «Agrown 2025»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 01-02/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ