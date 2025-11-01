Ακριβότερο ρεύμα φέρνει ο Νοέμβριος: Πώς διαμορφώνονται τα νέα «πράσινα» τιμολόγια

Νέο κύμα ανατιμήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος φέρνει ο Νοέμβριος, με τους παρόχους ενέργειας να αναπροσαρμόζουν τα τιμολόγιά τους, μετακυλίοντας στους καταναλωτές τη σημαντική αύξηση στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Η επιβάρυνση αφορά κυρίως τα «πράσινα» τιμολόγια, που αλλάζουν τιμή κάθε μήνα και συνδέονται με το κόστος προμήθειας, ενώ και τα «κίτρινα» προϊόντα αναμένεται να κινηθούν ανοδικά. Αντίθετα, τα σταθερά συμβόλαια παραμένουν αμετάβλητα για όσο διαρκεί η σύμβαση. Για όσους διαθέτουν διζωνικό μετρητή, η τελική επιβάρυνση θα εξαρτηθεί από το ποσοστό κατανάλωσης ημέρας και νύχτας.

Στην τελική τιμή που θα πληρώσει ο καταναλωτής, θα συνυπολογιστούν πάγια, εκπτώσεις συνέπειας και μηχανισμοί διακύμανσης, κάτι που σημαίνει πως δύο τιμολόγια με ίδια τιμή κιλοβατώρας μπορεί να διαφέρουν σημαντικά στο τελικό ποσό.

Οι πάροχοι στρέφονται πλέον σε σταθερά ή “υβριδικά” προϊόντα, προτείνοντας λύσεις με περισσότερη προβλεψιμότητα για τον χειμώνα, αλλά και ευελιξία για όσους παρακολουθούν στενά την αγορά.

Οι καταναλωτές καλούνται να συγκρίνουν προσεκτικά τα τιμολόγια, λαμβάνοντας υπόψη το πάγιο, τις πρόσθετες χρεώσεις, τις ρήτρες αποχώρησης και τη διάρκεια κάθε συμβολαίου, πριν προχωρήσουν σε αλλαγή παρόχου ή προϊόντος.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



