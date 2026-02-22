Ακριβότερο το σαρακοστιανό τραπέζι: Oι τιμές για θαλασσινά και λαγάνα

Ακριβότερο φέτος το τραπέζι Καθαράς Δευτέρας 2026. Οι τιμές σε χταπόδι, καλαμάρι, γαρίδες, λαγάνα και χαλβά.

Ακριβότερο το σαρακοστιανό τραπέζι: Oι τιμές για θαλασσινά και λαγάνα
22 Φεβ. 2026 17:46
Pelop News

Το παραδοσιακό σαρακοστιανό τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας (23 Φεβρουαρίου 2026) αναμένεται φέτος σημαντικά ακριβότερο, με αυξήσεις που φτάνουν έως και 30% σε βασικά προϊόντα, λόγω πληθωριστικών πιέσεων και μειωμένης προσφοράς σε θαλασσινά. Σύμφωνα με έρευνα αγοράς και δηλώσεις επαγγελματιών, για ένα μενού 4 ατόμων το συνολικό κόστος κυμαίνεται στα 75-80 ευρώ, έναντι 60-65 ευρώ το 2025.

Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στα θαλασσινά, τα οποία αποτελούν τον κύριο πυλώνα του νηστίσιμου γεύματος. Οι τιμές διαφέρουν ανάλογα με το αν πρόκειται για φρέσκα ή κατεψυγμένα προϊόντα, την περιοχή (π.χ. Βαρβάκειος Αγορά, συνοικιακά ιχθυοπωλεία) και την ποιότητα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι αυξήσεις αποδίδονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και μειωμένες εισαγωγές.

Ενδεικτικές τιμές ανά κιλό (2026 vs 2025):

  • Χταπόδι: 24 ευρώ (από 18 ευρώ) – αύξηση ~33%
  • Καλαμάρι: έως 22 ευρώ (από 17 ευρώ) – αύξηση ~29%
  • Γαρίδες: 14 ευρώ (από 12 ευρώ) – αύξηση ~17%
  • Θράψαλο: 7,80 ευρώ (από 6 ευρώ) – αύξηση ~30%
  • Ταραμάς: 21,50 ευρώ (από 19 ευρώ)
  • Ελιές: 8 ευρώ (από 7,40 ευρώ)

Στα κατεψυγμένα θαλασσινά οι τιμές είναι χαμηλότερες, αλλά και εκεί παρατηρούνται αυξήσεις (π.χ. κατεψυγμένο χταπόδι από ~8 ευρώ σε ~11,50 ευρώ για συγκεκριμένες συσκευασίες).

Λαγάνα και χαλβάς:

  • Λαγάνα: έως 3,80 ευρώ το τεμάχιο (750 γρ. περίπου), από 2,80 ευρώ πέρσι – σε ορισμένους φούρνους παραμένει σταθερή ή κοντά στα 3,30-3,50 ευρώ
  • Χαλβάς: 12 ευρώ/κιλό (από 9 ευρώ) – ακριβότερος ο σοκολατένιος λόγω υψηλής τιμής κακάο

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:29 Χανιά: Δύο συλλήψεις για οπλοκατοχή και υπόθαλψη εγκληματία
19:23 Το Πατρινό Καρναβάλι στα καλύτερά του: Δείτε πολλές ΦΩΤΟ από τη μεγάλη παρέλαση της Κυριακής
19:10 Κορυφώνεται το Πατρινό Καρναβάλι 2026: Ραντεβού στις 21:00 με την καύση του Καρνάβαλου στον μώλο της Αγίου Νικολάου
19:03 Financial Times: Μυστική συμφωνία Ιράν – Ρωσίας για αγορά 2.500 προηγμένων αντιαεροπορικών πυραύλων
18:53 Πάτρα: Ρομαντική πρόταση γάμου με φόντο το Καρναβάλι μπροστά από το Θέατρο «Απόλλων»
18:44 Ναυάγιο με νεκρούς μετανάστες στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου
18:35 Mar-a-Lago: Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας πυροβόλησαν και σκότωσαν ένοπλο άνδρα που εισήλθε παράνομα στην περίμετρο ασφαλείας
18:28 Ανδρουλάκης στο TikTok: «Κάτω Ιταλία twelve points» BINTEO
18:18 Κικίλιας: «Εχθρός στο μεταναστευτικό είναι οι σύγχρονοι λαθρέμποροι»
18:06 Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Φωτιά σε αποθήκη αθλητικών ειδών στα Σπάτα
17:56 Guardian: Αφιέρωμα στους 200 της Καισαριανής
17:46 Ακριβότερο το σαρακοστιανό τραπέζι: Oι τιμές για θαλασσινά και λαγάνα
17:38 Καθαρά Δευτέρα 2026: Με τι καιρό θα πετάξουμε χαρταετό
17:29 Δημοσκόπηση Marc: Σταθερό προβάδισμα ΝΔ, ποια η διαφορά από το δεύτερο κόμμα
17:22 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Χιλιάδες καρναβαλιστές και εντυπωσιακά άρματα στους δρόμους ΦΩΤΟ
17:10 Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα, τι πρέπει να προσέξετε
14:35 Φόρμουλα 1: Νέοι αγώνες και αλλαγές στο νέο πρωτάθλημα
14:14 Στουρνάρας: «Η πορεία της οικονομίας δεν εξαρτάται από το ρωσικό πετρέλαιο»
14:02 Τρεις συνταγές για να φτιάξεις εύκολη λαγάνα
13:51 Στην ακριβότερη κλινική της Ζυρίχης η Σάρα Φέργκιουσον μετά τα αρχεία Επστάιν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ