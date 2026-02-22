Ακριβότερο το σαρακοστιανό τραπέζι: Oι τιμές για θαλασσινά και λαγάνα

Το παραδοσιακό σαρακοστιανό τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας (23 Φεβρουαρίου 2026) αναμένεται φέτος σημαντικά ακριβότερο, με αυξήσεις που φτάνουν έως και 30% σε βασικά προϊόντα, λόγω πληθωριστικών πιέσεων και μειωμένης προσφοράς σε θαλασσινά. Σύμφωνα με έρευνα αγοράς και δηλώσεις επαγγελματιών, για ένα μενού 4 ατόμων το συνολικό κόστος κυμαίνεται στα 75-80 ευρώ, έναντι 60-65 ευρώ το 2025.

Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στα θαλασσινά, τα οποία αποτελούν τον κύριο πυλώνα του νηστίσιμου γεύματος. Οι τιμές διαφέρουν ανάλογα με το αν πρόκειται για φρέσκα ή κατεψυγμένα προϊόντα, την περιοχή (π.χ. Βαρβάκειος Αγορά, συνοικιακά ιχθυοπωλεία) και την ποιότητα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι αυξήσεις αποδίδονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και μειωμένες εισαγωγές.

Ενδεικτικές τιμές ανά κιλό (2026 vs 2025):

Χταπόδι: 24 ευρώ (από 18 ευρώ) – αύξηση ~33%

Καλαμάρι: έως 22 ευρώ (από 17 ευρώ) – αύξηση ~29%

Γαρίδες: 14 ευρώ (από 12 ευρώ) – αύξηση ~17%

Θράψαλο: 7,80 ευρώ (από 6 ευρώ) – αύξηση ~30%

Ταραμάς: 21,50 ευρώ (από 19 ευρώ)

Ελιές: 8 ευρώ (από 7,40 ευρώ)

Στα κατεψυγμένα θαλασσινά οι τιμές είναι χαμηλότερες, αλλά και εκεί παρατηρούνται αυξήσεις (π.χ. κατεψυγμένο χταπόδι από ~8 ευρώ σε ~11,50 ευρώ για συγκεκριμένες συσκευασίες).

Λαγάνα και χαλβάς:

Λαγάνα: έως 3,80 ευρώ το τεμάχιο (750 γρ. περίπου), από 2,80 ευρώ πέρσι – σε ορισμένους φούρνους παραμένει σταθερή ή κοντά στα 3,30-3,50 ευρώ

Χαλβάς: 12 ευρώ/κιλό (από 9 ευρώ) – ακριβότερος ο σοκολατένιος λόγω υψηλής τιμής κακάο

