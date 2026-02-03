Ακτή Δυμαίων: Ο παλιός αγωγός που φέρνει... νερά - Συντονισμένη παρέμβαση Περιφέρειας, Δήμου και ΟΛΠΑ

Ενας παλαιός παντορροϊκός αγωγός, ο οποίος έχει κατασκευαστεί πριν από την ολοκλήρωση του νέου λιμανιού της Πάτρας, φαίνεται πως αποτελεί την κύρια αιτία για τα πλημμυρικά φαινόμενα που παρουσιάζονται στον παραλιακό δρόμο έπειτα από κάθε δυνατή βροχόπτωση.

Εκεί εστίασαν οι συμμετέχοντες φορείς στη χθεσινή σύσκεψη στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Πατρών, προωθώντας, ταυτόχρονα, τον σχεδιασμό τεχνικών λύσεων, αλλά και τον καθαρισμό του δρόμου, με στόχο τη μείωση του κινδύνου ολισθηρότητας και την αποκατάσταση της ασφαλούς κυκλοφορίας των οχημάτων.

Ο συγκεκριμένος αγωγός δέχεται τόσο όμβρια ύδατα, όσο και αποχετευτικά λύματα, καθώς η περιοχή δεν έχει συνδεθεί πλήρως με το αποχετευτικό δίκτυο, με αποτέλεσμα να προκαλείται η μετατροπή του δρόμου σε… λίμνη.

Παράλληλα, επιβαρυντικό ρόλο φαίνεται να διαδραματίζουν και τα φαινόμενα άμπωτης και πλημμυρίδας, τα οποία εμποδίζουν τη φυσική απορροή των υδάτων προς τη θάλασσα, με αποτέλεσμα την υπερχείλιση και την εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων στο οδόστρωμα.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΑΞΟΝΕΣ

Οι παρεμβάσεις που αποφασίστηκαν να γίνουν αφορούν τους εξής τρεις άξονες:

– Τον άμεσο καθαρισμό του αγωγού, με στόχο την απομάκρυνση φερτών υλικών που πιθανότατα έχουν συσσωρευτεί στο εσωτερικό του. Για τον σκοπό αυτό θα αναζητηθούν εξειδικευμένα συνεργεία, καθώς πρόκειται για τεχνικά απαιτητικό έργο.

– Την εκπόνηση τεχνικής μελέτης, προκειμένου να καταγραφούν οι στάθμες εντός και εκτός φρεατίων και αγωγών, ώστε να αποτυπωθεί με ακρίβεια η υδραυλική συμπεριφορά του συστήματος.

– Την προμελέτη για πιθανές παρεμβάσεις στο οδόστρωμα, η οποία θα εξετάσει, όπου κριθεί αναγκαίο, την ανύψωση του δρόμου κατά λίγα εκατοστά σε συγκεκριμένα σημεία, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος μελλοντικών πλημμυρών.

Να σημειωθεί ότι η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε μέσα σε κλίμα συνεργασίας και είχε, όπως προείπαμε, ως στόχο την εξέταση όλων των διαθέσιμων τεχνικών σεναρίων για την επίλυση ενός προβλήματος που έχει προκαλέσει σοβαρές δυσλειτουργίες στο οδικό δίκτυο, κινδύνους για την ασφάλεια οδηγών και πεζών και μια ομολογουμένως άσχημη εικόνα και για τους μόνιμους κατοίκους, αλλά και για τους επισκέπτες της Πάτρας.

ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ

Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, οι αντιδήμαρχοι Εργων Παναγιώτης Μελάς και Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Αναστασίου, ο τεχνικός διευθυντής Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΠ Σωτήρης Μαγκλάρας, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠΑ, Παναγιώτης Αναστασόπουλος και από το γραφείο του περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας οι Γιάννης Μάκκας και Χρήστος Μητρογιώργος, μαζί με μηχανικούς και από τους τρεις φορείς. Οι αποφάσεις σηματοδοτούν την έναρξη ενός συντονισμένου πλαισίου παρεμβάσεων, με στόχο τη μόνιμη αντιμετώπιση ενός χρόνιου προβλήματος που επηρεάζει την καθημερινότητα και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της Ακτής Δυμαίων.

ΖΑΪΜΗΣ: «ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ»

«Αναλύσαμε όλες τις τεχνικές παραμέτρους που θα μας επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε δραστικά το πρόβλημα των πλημμυρικών φαινομένων στην Ακτή Δυμαίων» δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης και πρόσθεσε τα εξής: «Ενημερωθήκαμε όλοι από τις τεχνικές υπηρεσίες των τριών εμπλεκόμενων φορέων, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Πατρέων και του ΟΛΠΑ, για τις δυνατότητες που υπάρχουν για άμεσες ενέργειες. Η συζήτηση ήταν σε θετικό κλίμα και σε βάθος. Είμαστε εδώ για να αναζητούμε λύσεις, με συνεννόηση και συνεργασίες που μπορούν και θα φέρουν αποτέλεσμα».

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: «ΣΤΟΧΟΣ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠΑ Παναγιώτης Αναστασόπουλος έκανε το εξής σχόλιο: «Συναντηθήκαμε με στόχο τη συνεργασία για να λύσουμε προβλήματα που δημιουργήθηκαν δεκαπέντε χρόνια πριν. Το λιμάνι της Πάτρας θα κάνει πάντα το καθήκον του για τη βελτίωση της ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης».

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΙΒΕΝΤ

Στο περιθώριο της χθεσινής σύσκεψης, διέρρευσε και μια είδηση που αφορά την εξωστρέφεια της Πάτρας. Ο λόγος για μεγάλη ιστιοπλοϊκή διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί το καλοκαίρι στην πόλη μας, με τις επαφές του ΙΟΠ και της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, με τον ΟΛΠΑ σε πρώτη φάση και την ΠΔΕ σε δεύτερη, να βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στόχος είναι να αξιοποιηθεί το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης, σε ένα πρωτάθλημα με συμμετοχές από Ελλάδα και εξωτερικό, το οποίο θα φέρει στην Πάτρα περίπου 1.500 άτομα. Αν θέλουμε, βέβαια, να διοργανώνουμε τέτοιους αγώνες, οι δρόμοι μας επιβάλλεται να μην πλημμυρίζουν με το πρώτο μπουρίνι.

