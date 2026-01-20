Ακυρώνονται δρομολόγια του Οδοντωτού Διακοπτού–Καλαβρύτων λόγω πτώσης δέντρου

Προβλήματα στην κυκλοφορία του Οδοντωτού προκάλεσε πτώση δέντρου στη σιδηροδρομική γραμμή, με αποτέλεσμα την ακύρωση δύο δρομολογίων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train.

Ακυρώνονται δρομολόγια του Οδοντωτού Διακοπτού–Καλαβρύτων λόγω πτώσης δέντρου
20 Ιαν. 2026 12:04
Pelop News

Την ακύρωση των δρομολογίων των αμαξοστοιχιών 1330 και 1331 στη γραμμή Διακοπτό–Καλάβρυτα–Διακοπτό ανακοίνωσε η Hellenic Train.

Όπως έγινε γνωστό, η διακοπή της κυκλοφορίας αποφασίστηκε κατόπιν εντολής του διαχειριστή υποδομής, λόγω πτώσης δέντρου επί της σιδηροδρομικής γραμμής και για λόγους ασφαλείας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τον χρόνο πλήρους αποκατάστασης της κυκλοφορίας, με τους επιβάτες να καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της εταιρείας για τυχόν νεότερες εξελίξεις.

