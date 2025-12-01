Αλαλούμ με την επιστροφή ενοικίου: Πενιχρά ποσά σε δικαιούχους – Τι πήγε στραβά

Αντιδράσεις προκαλεί το μέτρο της επιστροφής ενοικίου, καθώς δικαιούχοι διαπίστωσαν έκπληκτοι ότι τα ποσά που πιστώθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, ήταν πολύ μικρότερα από εκείνα που περίμεναν.

Η ΑΑΔΕ επιβεβαίωσε χθες το πρόβλημα, αλλά διευκρίνισε ότι ήταν περιορισμένου μεγέθους και το απέδωσε σε λανθασμένη ή ελλιπή δήλωση της ετήσιας δαπάνης ενοικίου από τον ενοικιαστή στο έντυπο Ε1, είτε για την κύρια κατοικία (κωδικοί 811 έως 816), είτε για τη φοιτητική κατοικία τέκνων (κωδικοί 817 έως 822).

Επειδή το μέτρο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, είχε δοθεί στους πολίτες η δυνατότητα να διορθώσουν τα στοιχεία τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία, όμως, ανέδειξε περιπτώσεις στις οποίες οι πολίτες δεν διόρθωσαν την εσφαλμένη δήλωση. Για τον λόγο αυτό, δίνεται τώρα δεύτερη δυνατότητα διόρθωσης μέσω υποβολής τροποποιητικής δήλωσης Ε1 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025. Μετά τις προβλεπόμενες διασταυρώσεις, θα αποδοθεί στους δικαιούχους το πρόσθετο ποσό που δικαιούνται.

Οσες τροποποιητικές δηλώσεις υποβληθούν έως τις 12 Δεκεμβρίου θα οδηγήσουν σε πληρωμή έως τις 30 Δεκεμβρίου, ενώ όσες υποβληθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου θα εξοφληθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι που δεν έχουν δηλώσει IBAN στην ΑΑΔΕ καλούνται να το πράξουν άμεσα, ώστε να ολοκληρωθεί η καταβολή.

Το υπουργείο υπογραμμίζει ότι δεν είναι δυνατή η απόδοση ενίσχυσης για ενοίκια που δεν έχουν δηλωθεί και ότι η ακριβής καταγραφή της πραγματικής δαπάνης ενοικίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σωστή εφαρμογή του μέτρου και την προστασία του συμφέροντος των πολιτών.

Με βάση τα δεδομένα των πληρωμών, η πλειονότητα των δικαιούχων (78,5%) έλαβε ενίσχυση άνω των 100 ευρώ και έφτασε έως και 1.500 ευρώ. Ωστόσο υπήρχε ένα ποσοστό 3,9% των ενοικιαστών που έλαβε μικρή ενίσχυση έως 30 ευρώ και 17,6% που έλαβε ενίσχυση μεταξύ 30 και 100 ευρώ.

Σημαντικός αριθμός από αυτούς που έλαβε μικρή ενίσχυση είτε μοιραζόταν το ενοίκιο με άλλους αντισυμβαλλόμενους στο μισθωτήριο, είτε είχε ενοικιάσει κατοικία μόνο για λίγους μήνες το 2024, άρα το 1/12 της ετήσιας δαπάνης αντιστοιχούσε στο ποσό αυτό.

Πάντως, λογιστές της Πάτρας αποδίδουν το πρόβλημα και στην ΑΑΔΕ. Ο λογιστής Δημητρης Μπόκαρης εξήγησε στην «Πελοπόννησο» ότι τον περασμένο Απρίλιο με την αυτόματη υποβολή 2 εκατ. φορολογικών δηλώσεων μισθωτών και συνταξιούχων, το σύστημα Taxis δήλωσε αυτόματα στον σχετικό κωδικό το ποσό του μηνιαίου μισθώματος από το ηλεκτρονικό μισθωτήριο και όχι το σύνολο των μισθωμάτων που είχε καταβάλει ο φορολογούμενος μέσα στη χρήση του 2024. Αποτέλεσμα αυτού του λάθους, ήταν το σύστημα να υπολογίσει αυτόματα το 1/12 αυτού του ποσού και άρα το ποσό της επιστροφής ήταν πολύ μικρότερο του αναμενόμενου. Αν π.χ. δηλώθηκε μηνιαίο μίσθωμα της τάξης των 480 ευρώ, ο μισθωτής έλαβε το 1/12 αυτού του ποσού, δηλαδή μόλις 40 ευρώ.

