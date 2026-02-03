Alco: Η ακρίβεια, η νεανική βία και η πρόσβαση των εφήβων στα social media

Σε θέματα που αντιμετωπίζει και πρέπει να διαχειριστεί η ελληνική κοινωνία σήμερα εστιάζει το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν το βράδυ της Τρίτης (03.02.2026).

Οι απαντήσεις των πολιτών στο πλαίσιο του δεύτερου μέρους της δημοσκόπησης της Alco για τον Alpha, αφορούν στα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, στα περιστατικά νεανικής βίας και στο αν πρέπει να απαγορευτεί η πρόσβαση των εφήβων στα social media.

Σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες είναι η ακρίβεια σε ποσοστό 56% και ακολουθούν:

Η λειτουργία των θεσμών (23%)

Η εγκληματικότητα (7%)

Η λειτουργία του ΕΣΥ (4%)

Το δημογραφικό (4%)

Η εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα (3%) και

το μεταναστευτικό (2%).



Ακολουθεί πίνακας με το δεύτερο σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας:



Για την αποδοτικότητα της κυβέρνησης, το 57% των πολιτών δηλώνει καθόλου ικανοποιημένο, το 24% λίγο και μόνο το 18% πολύ ή αρκετά:

Στην ερώτηση για το αν στο οικογενειακό περιβάλλον ή στον περίγυρο έχετε αντιληφθεί συμβάντα νεανικής βίας με επιρροή από το διαδίκτυο, 78 στους 100 πολίτες απαντούν Όχι, οι είκοσι λένε Ναι και 2 είπαν δεν ξέρω / δεν απαντώ.



Τέλος, για το αν πρέπει να απαγορευτεί η πρόσβαση των εφήβων στα social media, οι πολίτες απαντούν ΝΑΙ σε ποσοστό 80%

Όχι το 10% και

Δεν ξέρω / δεν απαντώ επίσης το 10%.



Μαζί με τον Αντώνη Σρόιτερ στο στούντιο του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Alpha ήταν ο διευθύνων σύμβουλος της Alco, Κώστας Παναγόπουλος.

