Alco: Η ακρίβεια, η νεανική βία και η πρόσβαση των εφήβων στα social media

Ο μεγάλος πονοκέφαλος και η απαγόρευση

Alco: Η ακρίβεια, η νεανική βία και η πρόσβαση των εφήβων στα social media
03 Φεβ. 2026 21:47
Pelop News

Σε θέματα που αντιμετωπίζει και πρέπει να διαχειριστεί η ελληνική κοινωνία σήμερα εστιάζει το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν το βράδυ της Τρίτης (03.02.2026).

Οι απαντήσεις των πολιτών στο πλαίσιο του δεύτερου μέρους της δημοσκόπησης της Alco για τον Alpha, αφορούν στα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, στα περιστατικά νεανικής βίας και στο αν πρέπει να απαγορευτεί η πρόσβαση των εφήβων στα social media.

Σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες είναι η ακρίβεια σε ποσοστό 56% και ακολουθούν:

Η λειτουργία των θεσμών (23%)

Η εγκληματικότητα (7%)

Η λειτουργία του ΕΣΥ (4%)

Το δημογραφικό (4%)

Η εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα (3%) και

το μεταναστευτικό (2%).
Alco: Η ακρίβεια, η νεανική βία και η πρόσβαση των εφήβων στα social media

Ακολουθεί πίνακας με το δεύτερο σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας:

Alco: Η ακρίβεια, η νεανική βία και η πρόσβαση των εφήβων στα social media
Για την αποδοτικότητα της κυβέρνησης, το 57% των πολιτών δηλώνει καθόλου ικανοποιημένο, το 24% λίγο και μόνο το 18% πολύ ή αρκετά:

Alco: Η ακρίβεια, η νεανική βία και η πρόσβαση των εφήβων στα social media

Στην ερώτηση για το αν στο οικογενειακό περιβάλλον ή στον περίγυρο έχετε αντιληφθεί συμβάντα νεανικής βίας με επιρροή από το διαδίκτυο, 78 στους 100 πολίτες απαντούν Όχι, οι είκοσι λένε Ναι και 2 είπαν δεν ξέρω / δεν απαντώ.
Alco: Η ακρίβεια, η νεανική βία και η πρόσβαση των εφήβων στα social media
Τέλος, για το αν πρέπει να απαγορευτεί η πρόσβαση των εφήβων στα social media, οι πολίτες απαντούν ΝΑΙ σε ποσοστό 80%

Όχι το 10% και

Δεν ξέρω / δεν απαντώ επίσης το 10%.
Alco: Η ακρίβεια, η νεανική βία και η πρόσβαση των εφήβων στα social media

Μαζί με τον Αντώνη Σρόιτερ στο στούντιο του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Alpha ήταν ο διευθύνων σύμβουλος της Alco, Κώστας Παναγόπουλος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Απίστευτο και όμως αληθινό, τερματοφύλακας στη Βραζιλία ζήτησε τάιμ άουτ για να πάει τουαλέτα! ΒΙΝΤΕΟ
23:39 Ιστορικό ρεκόρ στις ΗΠΑ, δείτε πόσο ανέβηκε το προσδόκιμο ζωής
23:21 «Γιατί να ακούσω Νίκο Οικονομόπουλο ή αυτούς που λένε συνέχεια τα ίδια;», καυστικός ο Τζόνι Βαβούρας
22:57 Λιθουανία: Δικαστική έρευνα για τις σχέσεις του Τζέφρι Επστάιν με μοντέλα και άλλες προσωπικότητες
22:46 Η κλήρωση του Τζόκερ με έναν νικητή να κερδίζει 1.056.568,57 ευρώ
22:43 Δολοφόνησαν τον Σαΐφ Αλ-Ισλάμ Καντάφι, ήταν γιος του πρώην ηγέτη της Λιβύης
22:37 Χίος: Μακελειό με νεκρούς και τραυματίες! Σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα σε Λιμενικό και διακινητές μεταναστών
22:26 Πάτρα: Ο Γεωργιάδης εγκαινίασε το συγκρότημα του νέου γραμμικού επιταχυντή στο τμήμα ακτινοθεραπείας του «Άγιος Ανδρέας»
22:20 Πάτρα: Μία 65χρονη από τα Καλάβρυτα αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της!
22:12 Βαρύ πένθος, «έφυγε» ο Βασίλης Καραλής, ΦΩΤΟ
21:57 «Ούτε μαφιόζους δεν έχουν σκοτώσει με τόσες σφαίρες. Γιατί το δικό μου το αγοράκι;», συγκλονίζει η μητέρα του 27χρονου, που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο
21:47 Alco: Η ακρίβεια, η νεανική βία και η πρόσβαση των εφήβων στα social media
21:34 Επίθεση από την Πάτρα στην πίτα της ΔΕΕΠ του Γεωργιάδη στον Τσίπρα: «Ένας αποτυχημένος πρωθυπουργός ήταν, που υποσχέθηκε στους πάντες τα πάντα» , ΒΙΝΤΕΟ
21:11 Παναχαϊκή: Τέλος ο Λαγός, συνάντηση Αντωνόπουλου με διοίκηση
20:45 Στα πέναλτι έσβησε το όνειρο για την Εθνική στο Ευρωπαϊκό
20:39 ΗΠΑ: κατέρριψαν ιρανικό drone που πλησίαζε το αεροπλανοφόρο Lincoln
20:31 Ομόνοια: Εξαφάνιση 14χρονου
20:21 Τα εγκλήματα από το παρελθόν, που ψάχνει η ΕΛΑΣ και το κίνητρο για τη δολοφονία του Μανώλη Βροντάκη στη Νέα Πέραμο
20:11 Το μήνυμα του ετεροθαλή αδερφού της Λόρας: «Ξέρεις πού μπορείς να με βρεις, είμαι εδώ»
20:00 Πάτρα: Οι περιοχές στις οποίες θα υπάρχει διακοπή στο νερό, που και πότε!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ