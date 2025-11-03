Alco: Στο 11,6% η διαφορά Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Alco η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα 11,6% έναντι του ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου.

Στην δημοσκόπηση της Alco για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha η Νέα Δημοκρατία σημειώνει πτώση, την οποία δεν καρπώνονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων είναι τα ακόλουθα:

ΝΔ 23,3%

ΠΑΣΟΚ 11,7%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 8,9%

ΚΚΕ 7,1%

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 6,4%

ΣΥΡΙΖΑ 5%

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 3,4%

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2.5%

ΜέΡΑ25 2,4%

ΝΙΚΗ 2%

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 1,4%

ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ 4,4%

ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΙ 21,5%



Στο ερώτημα πως αυτοπροσδιορίζονται οι αναποφάσιστοι τα ποσοστά είναι τα εξής:

Δεξιοί 7%

Κεντροδεξιοί 23%

Κεντρώοι 23%

Κεντροαριστεροί 13%

Αριστεροί 5%

Τίποτα 23%

Δξ/Δα 6%



Ηλικιακά οι αναποφάσιστοι

17-24 6%

25-34 32%

45-64 44%

65+ 18%

Κρίση θεσμών βλέπουν οι οκτώ στους δέκα

Το 83% θεωρεί πως υπάρχει κρίση θεσμών, το 11% όχι και 6% δεν ξέρω δεν απαντώ.

Στο ερώτημα για το ποιος ευθύνεται για την κρίση θεσμών το 34% λέει η κυβέρνηση, το 31% όλα τα κόμματα, το 18% τα πρόσωπα που τους εκπροσωπούν και το 12% η υπερβολή στα ΜΜΕ.

Στο πως αξιολογούν θεσμούς όπως η Δικαιοσύνη, η Βουλή, η Κυβέρνηση και τα Κόμματα τα ποσοστά είναι τα ακόλουθα:

Δικαιοσύνη

43% καθόλου

34% λίγο

20% αρκετά

1% πολύ

Βουλή

48% καθόλου

22% λίγο

14% αρκετά

2% πολύ



Κυβέρνηση

52% καθόλου

26% λίγο

18% αρκετά

2% πολύ

Κόμματα

50% καθόλου

37% λίγο

10% αρκετά

Στο ερώτημα για τα μέτρα της κυβέρνησης για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη το 50% λέει διαφωνώ, το 39% συμφωνώ και ένα 11% δεν ξέρω/δε απαντώ.

