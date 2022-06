Alec John Such: Πέθανε ο μπασίστας των Bon Jovi – Το αντίο του συγκροτήματος

Έφυγε από τη ζωή χθες Κυριακή (05/06), σε ηλικία 70 ετών, ο Alec John Such, ιδρυτικό μέλος και αρχικός μπασίστας του διάσημου συγκροτήματος Bon Jovi.

«Είμαστε λυπημένοι που μάθαμε την είδηση του θανάτου του αγαπημένου μας φίλου Alec John Such. Ήταν αυθεντικός. Ως ιδρυτικό μέλος των Bon Jovi, ο Alec ήταν αναπόσπαστο κομμάτι του σχηματισμού του συγκροτήματος. Για να είμαστε ειλικρινείς, βρήκαμε τον δρόμο μας ο ένας προς τον άλλον μέσω του Alec. Ήταν παιδικός φίλος του Tico και έφερε τον Richie να μας δει να παίζουμε. Ο Alec ήταν πάντα άγριος και γεμάτος ζωή. Σήμερα αυτές οι ιδιαίτερες αναμνήσεις φέρνουν χαμόγελο στο πρόσωπό μας και δάκρυα στα μάτια. Θα μας λείψει πολύ».

Οι Bon Jovi ιδρύθηκαν στο Νιου Τζέρσεϊ το 1983. Ο Alec John Such αποχώρησε από το συγκρότημα το 1994 και αργότερα αντικαταστάθηκε από τον μπασίστα Hugh McDonald.

