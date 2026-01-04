Αλεν: «Μας κόστισαν οι βολές, κοιτάζουμε μπροστά»

Αλεν: «Μας κόστισαν οι βολές, κοιτάζουμε μπροστά»
04 Ιαν. 2026 16:36
Pelop News

«Μας κόστισαν οι βολές. Είχαμε 15 άστοχες, αστόχησα και εγώ σε μία σημαντική λίγο πριν το φινάλε της κανονικής περιόδου και χάθηκε εκεί πιθανότατα η ευκαιρία να κλειδώσουμε τη νίκη». Αυτά τόνισε ο Αμερικανός γκαρντ της Ενωσης Γλαύκου  Ryan Allen, μετά την ήττα στην παράταση στην Ελευσίνα από τον Πανελευσινιακό στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της National League 1 και πρόσθεσε: «Έστω στις μισές βολές από αυτές που χάσαμε να είχαμε ευστοχήσει, θα είχαμε πάρει τη νίκη. Πλέον δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να αλλάξουμε ότι συνέβη, είμαστε υποχρεωμένοι να αφήσουμε πίσω ότι έγινε με τον Πανελευσινιακό. Να κοιτάξουμε μπροστά και να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα για το επόμενο παιχνίδι».

Για την επιστροφή του στη δράση και την ένταξή του στο δυναμικό της Ένωσης ο Ryan Allen υπογράμμισε τα εξής: «Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι ξανά στο παρκέ. Στην Ελευσίνα ήταν το πρώτο μου παιχνίδι μετά από καιρό και μακάρι να είχαμε πάρει τη νίκη, θα ήμουν πραγματικά πολύ πιο χαρούμενος. Όμως είμαι ενθουσιασμένος για το μέλλον. Η ομάδα μας παίζει δυνατά, το περιβάλλον είναι ιδανικό και όλοι είναι φοβεροί τύποι. Έχουμε πολύ καλό staff, καλές συνθήκες και είμαι αισιόδοξος για το μέλλον».

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:30 Ηλιοπούλου στο pelop: «Θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις και στην Αχαΐα»
17:22 Συντονιστική Κτηνοτρόφων Δυτικής Αχαΐας: Ο αγώνας θα δοθεί μέχρι τέλους
17:15 Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζητά άμεση σύγκλιση της Βουλής για τη Βενεζουέλα και επιτίθεται στον Μητσοτάκη!
17:08 Αυτή είναι η πρώτη μεταγραφή της Παναχαϊκής
17:00 Tιμές Ελλάδας, μισθοί Ευρώπης, αυτοψία της «Π» σε σούπερ μάρκετ της Ρώμης
16:52 Παρείχε συμβουλές για «επαγγελματικό» φλερτ αλλά χωρίς απόδειξη…
16:43 Απάντηση-καρφί του Αντώνη Σαμαρά στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα
16:36 Αλεν: «Μας κόστισαν οι βολές, κοιτάζουμε μπροστά»
16:29 Ανδραβίδα: Οικογενειακό δράμα και αυτοκτονία
16:23 Πανελλαδική σύσκεψη: Οι αγρότες έτοιμοι να κλείσουν «στρατηγικά σημεία» σε Εγνατία Οδό, Ιόνια Οδό, Μπράλο και Πελοπόννησο!
16:16 Ετσι «μπούκαραν» οι ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα…
16:08 Σύριζα Αχαΐας: «Αδιανόητη η δήλωση του πρωθυπουργού»
15:59 Πρόεδρος της Ενωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας για το μπλακ άουτ: Τα συστήματά μας είναι παμπάλαια
15:55 Ρουμελιώτης: «Η Ολυμπιάδα διεκδικεί άνοδο, τα καλύτερα είναι μπροστά μας»
15:46 Μπλακ άουτ στο FIR: Η ΕΥΠ δεν βλέπει επίθεση αλλά βλάβη στα Γεράνια Ορη
15:39 Ο Στέφανος Καραβίδας ρίχνει «βόμβα» για πιθανή ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας
15:31 Πάτρα: Τι λέει η γυναίκα του 30χρονου για τον χαμό του
15:23 Τζόγαραν σε άμεση σύλληψη του Μαδούρο και θησαύρισαν!
15:15 Πρόβλεψη γνωστού μετεωρολόγου: Με λασποβροχές θα κάνουμε Θεοφάνια
15:09 Αγρότες έκλεισαν την εθνική οδό Κορίνθου – Τριπόλεως
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ