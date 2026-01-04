Αλεν: «Μας κόστισαν οι βολές, κοιτάζουμε μπροστά»

«Μας κόστισαν οι βολές. Είχαμε 15 άστοχες, αστόχησα και εγώ σε μία σημαντική λίγο πριν το φινάλε της κανονικής περιόδου και χάθηκε εκεί πιθανότατα η ευκαιρία να κλειδώσουμε τη νίκη». Αυτά τόνισε ο Αμερικανός γκαρντ της Ενωσης Γλαύκου Ryan Allen, μετά την ήττα στην παράταση στην Ελευσίνα από τον Πανελευσινιακό στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της National League 1 και πρόσθεσε: «Έστω στις μισές βολές από αυτές που χάσαμε να είχαμε ευστοχήσει, θα είχαμε πάρει τη νίκη. Πλέον δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να αλλάξουμε ότι συνέβη, είμαστε υποχρεωμένοι να αφήσουμε πίσω ότι έγινε με τον Πανελευσινιακό. Να κοιτάξουμε μπροστά και να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα για το επόμενο παιχνίδι».

Για την επιστροφή του στη δράση και την ένταξή του στο δυναμικό της Ένωσης ο Ryan Allen υπογράμμισε τα εξής: «Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι ξανά στο παρκέ. Στην Ελευσίνα ήταν το πρώτο μου παιχνίδι μετά από καιρό και μακάρι να είχαμε πάρει τη νίκη, θα ήμουν πραγματικά πολύ πιο χαρούμενος. Όμως είμαι ενθουσιασμένος για το μέλλον. Η ομάδα μας παίζει δυνατά, το περιβάλλον είναι ιδανικό και όλοι είναι φοβεροί τύποι. Έχουμε πολύ καλό staff, καλές συνθήκες και είμαι αισιόδοξος για το μέλλον».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



