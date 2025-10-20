Αλεξ. Καρμοίρης στον Peloponnisos fm : «Δίκαιη νίκη κόντρα στη Θύελλα»

20 Οκτ. 2025 19:16
Pelop News

Για την νίκη επί της Θύελλας, αλλά και τους στόχους στο φετινό πρωτάθλημα  της Γ΄ Εθνικής, μίλησε σήμερα στην εκπομπή «Εντός – Εκτός Έδρας» με τον Προκόπη Κόγκο  και τον Peloponnisos FM 103,9, ο ποδοσφαιριστής του Παναιγιαλείου Αλέξανδρος Καρμοίρης ο οποίος ανέφερε ότι ήταν δίκαιη επικράτηση στο χθεσινό γειτονικό ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής αγωνιστικής.

Ακουστε αναλυτικά:
