Αλεξάνδρα Σδούκου: «Καμία διαφοροποίηση από Δένδια – Η αντιπολίτευση εργαλειοποιεί τον ανθρώπινο πόνο»

«Είδα λέξη προς λέξη τη δήλωση του κ. Δένδια και δεν βλέπω να λέει κάτι διαφορετικό», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στον Alpha 98,9, απαντώντας στις φήμες περί εσωκομματικής διάστασης με αφορμή τη δήλωση του υπουργού Εθνικής Άμυνας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι η τοποθέτηση του κ. Δένδια «συμβαδίζει πλήρως με όσα έχουν πει μέχρι σήμερα ο πρωθυπουργός και τα κυβερνητικά στελέχη», επισημαίνοντας πως «ο υπουργός έχει συνυπογράψει τη νομοθετική ρύθμιση» και θα την ψηφίσει στη Βουλή.

«Αυτό θέλει λίγη προσοχή. Φοβάμαι ότι από εδώ και πέρα θα αρχίσουμε να ακούμε ότι “το ένα στέλεχος δεν χαιρέτησε το άλλο με αρκετά πλατύ χαμόγελο” και πως αυτό αποτελεί ένδειξη εσωκομματικού προβλήματος. Το παρατραβάμε λίγο, νομίζω», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση έχει «ενιαία στάση και σαφή θέση».

Αναφορικά με τη χρήση της λέξης «αποστειρωμένο» στη δήλωση Δένδια, η εκπρόσωπος Τύπου εξήγησε ότι αναφέρεται στον υπερβατικό χαρακτήρα του Μνημείου, που «υπερβαίνει την επικαιρότητα και τις συγκυρίες» και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται «για σκοπούς ξένους προς τη σημασία του». «Έχουν υπάρξει και στο παρελθόν περιπτώσεις όπου το Μνημείο χρησιμοποιήθηκε για λόγους ξένους προς τον σκοπό του και αυτό πρέπει να σταματήσει. Γι’ αυτό χρειάζεται να μπει μια τάξη», είπε χαρακτηριστικά.

Η κ. Σδούκου τόνισε ότι η κυβερνητική πρωτοβουλία έρχεται να ξεκαθαρίσει ένα θολό καθεστώς αρμοδιοτήτων που παρέμενε άλυτο επί δεκαετίες: «Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ήταν “αιχμάλωτο” ενός πλέγματος ευθυνών μεταξύ Βουλής, Δήμου Αθηναίων, Περιφέρειας και Προεδρικής Φρουράς. Δεν μπορεί να λειτουργεί ένας τόσο σημαντικός χώρος με μπλεγμένες αρμοδιότητες».

Επίθεση στην αντιπολίτευση

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να δημιουργήσει κλίμα έντασης:

«Η αντιπολίτευση εργαλειοποιεί τον ανθρώπινο πόνο, επιμένει να δημιουργεί συνθήκες πόλωσης. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι η κ. Κωνσταντοπούλου και όσοι εμφανίστηκαν γύρω από τον πατέρα Ρούτσι ενδιαφέρονταν πραγματικά για τη Δικαιοσύνη. Περισσότερο προσπάθησαν να φορέσουν το προσωπείο της “ευαισθησίας” για να κερδίσουν λίγες δημοσκοπικές μονάδες».

Για τη Δικαιοσύνη: «Η κυβέρνηση συνεργάζεται με τη Δικαιοσύνη, της παρέχει ό,τι ζητά, αλλά δεν σχολιάζει τις αποφάσεις της. Η εκτελεστική εξουσία δεν πρέπει να παρεμβαίνει. Οι πολίτες και οι δημοσιογράφοι μπορούν να έχουν άποψη, αλλά κανείς δεν γνωρίζει το πλήρες περιεχόμενο των δικογραφιών. Αυτό που μετρά είναι το δια ταύτα: η κοινωνία περιμένει δικαιοσύνη – και θα την έχει».

«Αντιπολίτευση του μόνιμου όχι»

Κλείνοντας, η κ. Σδούκου χαρακτήρισε την πολιτική στάση της αντιπολίτευσης «αντιπαράθεση χωρίς ουσία»:

«Η αντιπολίτευση λέει “όχι” σε όλα. Δεν αντέχει να αναγνωρίσει ότι η κυβέρνηση κάνει κάτι σωστό. Από την Αριστερά το καταλαβαίνω, αλλά η στάση του ΠΑΣΟΚ είναι πραγματικά ακατανόητη. Το είδαμε και από τη δυσκολία του κ. Ανδρουλάκη να εκφράσει ξεκάθαρη θέση στη Βουλή».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



