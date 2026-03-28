Αλεξάνδρα Θοδωρή: «Πρέπει να αποδείξουμε διπλά την αξία μας»

Η δεξιά εξτρέμ του Ατρομήτου Πατρών, Αλεξάνδρα Θοδωρή, δεν μιλάει απλώς για το παιχνίδι, μιλάει για ένα όνειρο που μεγαλώνει, για τις προκλήσεις που παραμένουν και για το μέλλον που ήδη χτίζεται, σε μία εποχή που το γυναικείο ποδόσφαιρο διεκδικεί τη θέση που του αξίζει.

– Πώς ξεκίνησε το ταξίδι σου στο ποδόσφαιρο και τι σε έκανε να το αγαπήσεις;

Το ποδόσφαιρο μπήκε στη ζωή μου πολύ αυθόρμητα μέσα από την αγάπη μου για το παιχνίδι. Με κέρδισε από την πρώτη στιγμή η ένταση, η αδρεναλίνη και το ομαδικό πνεύμα. Είναι κάτι που με εκφράζει πραγματικά και με γεμίζει.

– Ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες ως γυναίκα που αντιμετωπίζεις στον χώρο;

Οι δυσκολίες είναι κυρίως τα στερεότυπα και η υποτίμηση που συχνά αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στο ποδόσφαιρο. Πολλές φορές πρέπει να αποδείξουμε διπλά την αξία μας. Παρ’ όλα αυτά, αυτές οι προκλήσεις με κάνουν πιο δυνατή και αποφασισμένη.

– Πώς βλέπεις την εξέλιξη του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια;

Το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου. Υπάρχει περισσότερη προβολή και ενδιαφέρον, αλλά χρειάζεται ακόμα στήριξη και οργάνωση για να φτάσει στο επίπεδο που του αξίζει. Στο εξωτερικό βλέπεις στους αγώνες πλέον γεμάτα γήπεδα εξίσου όπως σε αγώνες των ανδρών.

Ποιο είναι το όνειρό σου σε προσωπικό αλλά και επαγγελματικό επίπεδο;

Στόχος μου είναι να βελτιώνομαι συνεχώς και να φτάσω όσο πιο ψηλά μπορώ, χωρίς πίεση και υπερβολές. Θέλω να χαίρομαι αυτό που κάνω και να εξελίσσομαι τόσο μέσα από το ποδόσφαιρο όσο και ως άνθρωπος.

– Τι μήνυμα θα ήθελες να στείλεις στα κορίτσια που θέλουν να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο;

Να μην φοβούνται, να μην αφήνουν κανέναν να τους πει τι μπορούν ή δεν μπορούν να κάνουν. Αν αγαπούν το ποδόσφαιρο, να το κυνηγήσουν με πάθος και επιμονή. Χωρίς βέβαια να το έχουν ως πρώτη βασική προτεραιότητα, ως επάγγελμά τους και καλά γιατί για διάφορους λόγους και συγκυρίες μπορεί το όνειρο του επαγγελματισμού και κυρίως στην Ελλάδα μπορεί να σταματήσει.

– Τι θα σήμαινε για σένα να φορέσεις την φανέλα της Εθνικής;

Θα ήταν τεράστια τιμή και όνειρο ζωής. Η φανέλα της Εθνικής σημαίνει ευθύνη, περηφάνεια. Θα έδινα το 100% κάθε στιγμή.

– Ποιο είναι το ίνδαλμά σου; Σε ποιον ή ποια θα ήθελες να μοιάσεις; Ομάδα προτίμησης;

Είμαι Παναθηναϊκός, δεν το κρύβω, όμως δεν θα έλεγα όχι σε οποιαδήποτε πρόταση, σέβομαι τον κάθε σύλλογο. Κάθε σύλλογος έχει την δική του ιστορία και απαιτείται σεβασμός. Πρότυπα: Παίκτες που ξεχωρίζουν για το ήθος και την δουλειά τους, όσους συνδυάζουν ταλέντο και πειθαρχία, παραμένουν προσγειωμένοι, ανεξάρτητα από την επιτυχία τους.

