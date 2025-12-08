Αλεξάνδρεια: Βρέθηκε στον βυθό σκάφος αναψυχής που βούλιαξε πριν 2.000 χρόνια! ΒΙΝΤΕΟ

Στον Όρμο της Αλεξάνδρειας ανακαλύφθηκε το ναυάγιο ενός σκάφους αναψυχής, ηλικίας περίπου 2.000 ετών της αρχαίας πρωτεύουσας της Αιγύπτου κατά την ελληνική περίοδο, όπως ανακοίνωσε σήμερα (8/12/25) το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ενάλιας Αρχαιολογίας (IEASM).

Η καρίνα του σκάφους, που είχε μήκος 35 μέτρα και πλάτος περίπου επτά, βρέθηκε στον βυθό του λιμανιού της βασιλικής νήσου Αντίρροδος, που σήμερα είναι βυθισμένη, όπως ανέφερε το ινστιτούτο που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια.

«Επιγραφές στα ελληνικά, που βρέθηκαν στο εσωτρόπιο (σ.σ. τη δοκό ενίσχυσης) της τροπίδας χρονολογούνται από το πρώτο μισό του 1ου μ.Χ. αιώνα. Ενισχύεται έτσι η υπόθεση ότι το σκάφος ναυπηγήθηκε στην Αλεξάνδρεια» την εποχή που η βασιλική νήσος φιλοξενούσε ακόμη ένα παλάτι και έναν ναό αφιερωμένο στην Ίσιδα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η θαλαμηγός «διέθετε μια καμπίνα, πολυτελώς διακοσμημένη και φαίνεται ότι ήταν κωπήλατη», πρόσθεσε το ινστιτούτο.

Το IEASM υπενθύμισε ότι «τα διασημότερα από αυτά τα πλοία αναψυχής ήταν τα γιγαντιαία πλωτά παλάτια των Πτολεμαίων». Η Κλεοπάτρα χρησιμοποίησε ένα από αυτά «για να δείξει στον Ιούλιο Καίσαρα τα αξιοθέατα της Αιγύπτου, την άνοιξη του 47 π.Χ.».



Ο Φρανκ Γκόντιο, ο διευθυντής του IEASM, παρουσίασε πρόσφατα μια λεπτομερή μελέτη του για το βασιλικό νησί και τον μεγάλο ναό του, με βάση τις υποθαλάσσιες έρευνες που έκαναν δύτες-αρχαιολόγοι στην περιοχή από τη δεκαετία του 1990. Τα προηγούμενα χρόνια, κολόνες, αγάλματα, διάφορα αντικείμενα και άλλοι θησαυροί που κατέληξαν στον βυθό έπειτα από έναν σεισμό, ανασύρθηκαν και ορισμένοι από αυτούς εκτίθεται στο Ελληνορωμαϊκό Μουσείο της Αλεξάνδρειας που παρουσιάζει την ιστορία του μεγάλου λιμανιού της Μεσογείου.

Οι επόμενες έρευνες στην καρίνα του βυθισμένου πλοίου «θα είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι στη ζωή, τη θρησκεία, την πολυτέλεια και τη διασκέδαση στις πλωτές οδούς της αρχαίας Αιγύπτου κατά τη ρωμαϊκή εποχή», πρόσθεσε το ινστιτούτο.

Η πόλη της Αλεξάνδρειας, ένα μέρος της οποίας επίσης βυθίστηκε στο νερό κατά την αρχαιότητα, θεωρείται μια από τις πιο ευάλωτες ζώνες στην κλιματική αλλαγή, λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας. Ακόμη και στα πιο αισιόδοξα σενάρια του ΟΗΕ, το ένα τρίτο της πόλης μπορεί να βυθιστεί ή να καταστεί ακατοίκητο μέχρι το 2050.

