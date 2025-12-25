Αλέξανδρος Τσουβέλας: Αποσύρθηκε ανάρτησή του για τον Χριστό ως «μεγαλύτερο influencer» – Αντιδράσεις και αναφορές στα social media

Έναν διαφορετικό τρόπο επέλεξε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας για να στείλει τις χριστουγεννιάτικες ευχές του, όμως η ανάρτησή του προκάλεσε αντιδράσεις, οδηγώντας τελικά στην εξαφάνισή της από το Facebook.

25 Δεκ. 2025 21:36
Pelop News

Αντιδράσεις και αναφορές χρηστών στα social media προκάλεσε χριστουγεννιάτικη ανάρτηση του Αλέξανδρου Τσουβέλα, στην οποία χαρακτήριζε τον Ιησού Χριστό ως τον «μεγαλύτερο influencer» όλων των εποχών, με αποτέλεσμα η δημοσίευση να αποσυρθεί από το προφίλ του.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επέλεξε να ευχηθεί διαδικτυακά με έναν πιο σύγχρονο και συμβολικό τρόπο ανήμερα των Χριστουγέννων. Στην ανάρτησή του στο Facebook έγραφε χαρακτηριστικά:

«Ο μεγαλύτερος influencer ήταν ο Χριστός που γεννήθηκε σαν σήμερα… Χάραξε τον χρόνο (προ Χριστού και μετά) και είχε μόλις 12 followers… Δίδαξε μόνο αγάπη. Εύχομαι να τη βρείτε. Καλά Χριστούγεννα σε όλους».

Η δημοσίευση αυτή, ωστόσο, φαίνεται πως ενόχλησε μερίδα χρηστών, οι οποίοι – σύμφωνα με τον ίδιο – προχώρησαν σε αναφορές, με αποτέλεσμα το post να «εξαφανιστεί» από τον λογαριασμό του.

Λίγη ώρα αργότερα, ο γνωστός stand-up comedian επανήλθε με νέα ανάρτηση, σχολιάζοντας με τον δικό του αιχμηρό τρόπο τις αντιδράσεις:

«Σε ποστ που μιλάμε για να αγαπάτε αλλήλους κάνατε κάποιοι αναφορά… Ευχαριστώ και να σας χαίρεται η μαμά σας».

Κάτω από τη δεύτερη αυτή ανάρτηση, δεκάδες χρήστες έσπευσαν να στηρίξουν τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, εκφράζοντας τη συμφωνία τους με το αρχικό μήνυμα και τονίζοντας ότι επρόκειτο για μια συμβολική και καλοπροαίρετη ευχή.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο Αλέξανδρος Τσουβέλας είχε μιλήσει για την οικογένειά του και τον πατέρα του, ο οποίος ήταν ιερέας, σε συνέντευξή του στην εκπομπή Στούντιο 4.

Όπως είχε αναφέρει, μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον χωρίς αυστηρό θρησκευτικό δογματισμό, τονίζοντας ότι οι γονείς του έδιναν έμφαση κυρίως στην αγάπη, την εργατικότητα και την αξιοπρέπεια, στοιχεία που – όπως φαίνεται – επανέρχονται συχνά και στον δημόσιο λόγο του.

