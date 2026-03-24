Αλέξης Χαρίτσης: Παραιτήθηκε από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς
Το ανακοίνωσε και επίσημα στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας
Εξελίξεις στη Νέα Αριστερά. Συγκεκριμένα, την παραίτησή του από την θέση του προέδρου της Νέας Αριστεράς, υπέβαλε και επισήμως, στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, ο ο Αλέξης Χαρίτσης.
Διάδοχος στην ηγεσία του κόμματος αναμένεται βάσει Καταστατικού ο Γαβριηλ Σακελλαρίδης.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News