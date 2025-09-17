Αλικανιώτη στον Peloponnisos FM: «Ονειρο μου οι Ολυμπιακοί αγώνες»

Στον Peloponnisos Fm 103,9 και την εκπομπή «Εντός-Εκτός Εδρας» μίλησε η πατρινή δρομέας Σοφία Αλικανιώτη η οποία πριν από λίγες μέρες επέστρεψε από το Τόκιο, όπου συμμετείχε για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου.

Η πατρινή πρωταθλήτρια του Πανναξιακού αναφέρθηκε στις εντυπώσεις της από το Τόκιο, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην προετοιμασία της, καθώς ξυπνά στις 6 για να μπορέσει να προπονηθεί και να συνδυάσει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η Σοφία μας ταξιδεύει στον κόσμο του βάδην, μοιράζοντας εμπειρίες από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και τις καθημερινές προκλήσεις της. 🏃‍♀️

Ακούστε το ηχητικό:

