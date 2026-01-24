Αλήθειες στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλ. Μαλλιά «Ελλάδα – Αλβανία: Αλήθειες και Σκιές»: «H διπλωματία δεν είναι προθέσεις»

Αλήθειες στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλ. Μαλλιά «Ελλάδα – Αλβανία: Αλήθειες και Σκιές»: «H διπλωματία δεν είναι προθέσεις» Στην τράπεζα των ομιλητών: Θεόδωρος Λουλούδης, Νεκτάριος Φαρμάκης, Κωνσταντίνος Μάγνης, Φρέντης Μπελέρης, Αλέξανδρος Μαλλιάς
24 Ιαν. 2026 10:00
Pelop News

Με αιχμή το ζήτημα της Χειμάρρας, των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας και των διαχρονικών ελλειμμάτων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας, η παρουσίαση του βιβλίου του πρέσβη ετ Αλέξανδρου Π. Μαλλιά, «Ελλάδα – Αλβανία: Αλήθειες και Σκιές».
Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν η εφημερίδα «Πελοπόννησος», το Επιμελητήριο Αχαΐας και οι Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, ενώ τον συντονισμό είχε ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Μάγνης.
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε η παρέμβαση του ευρωβουλευτή της ΝΔ Φρέντη Μπελέρη, ο οποίος κατέθεσε την προσωπική και πολιτική μαρτυρία του για την πολυετή του δράση στη Χειμάρρα και τις μεθοδεύσεις, όπως τις χαρακτήρισε, του καθεστώτος Ράμα εις βάρος της ελληνικής μειονότητας.
Ο κ. Μπελέρης έκανε λόγο για συστηματική εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης, πολιτικές διώξεις και αλλοίωση της λαϊκής βούλησης, με αποκορύφωμα τη σύλληψή του λίγο πριν από τις δημοτικές εκλογές και την «υφαρπαγή», όπως είπε, του Δήμου Χειμάρρας. Υπογράμμισε ότι το ζήτημα δεν αφορά πλέον μόνο τις ελληνοαλβανικές σχέσεις, αλλά αγγίζει τον πυρήνα των ευρωπαϊκών αξιών.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα περιουσιακά δικαιώματα, τα οποία χαρακτήρισε το «κλειδί» για την επιβίωση της ελληνικής παρουσίας στην περιοχή, προειδοποιώντας για έναν σταδιακό οικονομικό και κοινωνικό στραγγαλισμό της μειονότητας. Παράλληλα, επισήμανε τη γεωπολιτική σημασία της Χειμάρρας, καθώς και τους κινδύνους που απορρέουν από την αυξανόμενη τουρκική επιρροή στην Αλβανία, τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε ιδεολογικό επίπεδο.
Μαλλιάς: «Η διπλωματία δεν είναι προθέσεις, είναι πράξεις με κόστος»
Εξίσου αιχμηρή ήταν η τοποθέτηση του συγγραφέα Αλέξανδρου Π. Μαλλιά, ο οποίος μίλησε για απουσία στρατηγικής συνέχειας στην ελληνική εξωτερική πολιτική απέναντι στην Αλβανία. Ο πρώην πρέσβης εντόπισε τον πυρήνα του προβλήματος στις παλινωδίες, στη θεσμική αμνησία και στη χρόνια φοβία άσκησης πίεσης.
Ο κ. Μαλλιάς τόνισε ότι χωρίς εφαρμοσμένο κράτος δικαίου δεν μπορεί να υπάρξει αξιόπιστη διμερής σχέση, ενώ περιέγραψε τη Χειμάρρα ως περιοχή όπου εφαρμόζεται σχέδιο συστηματικής καταπάτησης περιουσιών με στόχο τον ξεριζωμό του συμπαγούς ελληνικού στοιχείου.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη η Ελλάδα να μετατρέψει τις δηλώσεις στήριξης σε συγκεκριμένα, μετρήσιμα μέτρα, προτείνοντας μεταξύ άλλων τη σύνδεση της ευρωπαϊκής πορείας της Αλβανίας με την πλήρη απόδοση των μειονοτικών και περιουσιακών δικαιωμάτων, καθώς και τη χρήση θεσμικών εργαλείων, όπως περιοριστικά μέτρα Schengen, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.
«Η διπλωματία δεν είναι θέμα καλών προθέσεων, αλλά πολιτικής βούλησης και πράξεων με κόστος» σημείωσε χαρακτηριστικά, συνοψίζοντας το κεντρικό μήνυμα του βιβλίου.
Μία άποψη από το ακροατήριο της εκδήλωσης

Λουλούδης: Η οικονομία ως γέφυρα σταθερότητας
Στην ομιλία του. ο Θεόδωρος Λουλούδης, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας και εκδότης της «Πελοποννήσου», ανέδειξε τη σημασία της οικονομικής διπλωματίας και της επιχειρηματικής διασύνδεσης ως συμπληρωματικού πυλώνα στις ελληνοαλβανικές σχέσεις.
Ο κ. Λουλούδης τόνισε ότι η προστασία των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας δεν αποτελεί μόνο ζήτημα αρχών και διεθνούς δικαίου, αλλά και αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της ομογένειας ως φυσικής γέφυρας επικοινωνίας και εμπιστοσύνης ανάμεσα στα δύο κράτη.
Πρότεινε τη δημιουργία οργανωμένου επιχειρηματικού δικτύου με καταγραφή των επιχειρήσεων της ελληνικής ομογένειας στην Αλβανία και τη διασύνδεσή τους με ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς και την καθιέρωση ενός ετήσιου επιχειρηματικού φόρουμ, με έμφαση στις στοχευμένες επαφές. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της αξιοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ενίσχυση των εμπορικών και αναπτυξιακών συνεργειών.
Οπως σημείωσε, η οικονομία μπορεί να λειτουργήσει ως προνομιακό πεδίο κοινής ανάπτυξης, εφόσον στηρίζεται στο τρίπτυχο του σεβασμού των μειονοτικών δικαιωμάτων, της ευρωπαϊκής προοπτικής της Αλβανίας και της έμπρακτης συνεργασίας των παραγωγικών δυνάμεων των δύο χωρών.
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσων Φωτήλας, ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης και ο εκδότης του βιβλίου Ανδρέας Σιδέρης.
Σημειώνεται ότι η Νίνα Κασιμάτη, βουλευτής Β΄ Πειραιώς και μέλος της Επιτροπής Εθνικής Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, δεν κατέστη δυνατό να παραστεί λόγω αιφνίδιου κωλύματος.

