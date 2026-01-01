Αλλαγή χρόνου στην Περιφέρεια Αττικής με Φουρέιρα και Κλαυδία

Με φαντασμαγορικό τρόπο, η έλευση του 2026 και στα δύο Χριστουγεννιάτικα Χωριά που λειτουργεί η Περιφέρεια Αττικής.

01 Ιαν. 2026 11:02
Pelop News

Με φαντασμαγορικό τρόπο, όπως αρμόζει στην περίσταση, εορτάστηκε η αλλαγή του χρόνου και στα δύο Χριστουγεννιάτικα Χωριά που λειτουργεί η Περιφέρεια Αττικής.

Παρά το τσουχτερό κρύο, μικροί και μεγάλοι παραβρέθηκαν στο Πεδίον του ‘Αρεως και στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση για να υποδεχτούν την έλευση της νέας χρονιάς σε ένα λαμπερό περιβάλλον, παρέα με μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής.

Το κουμπί της καθιερωμένης αντίστροφης μέτρησης πάτησε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς στο Πάρκο Τρίτση, όπου βρέθηκε με την οικογένειά του, ενώ η τελετή μεταδόθηκε ζωντανά και στο έτερο Χωριό.

Αμέσως μετά ένα φαντασμαγορικό drone show φώτισε τον αττικό ουρανό με χριστουγεννιάτικα σύμβολα και μηνύματα.

Πριν και μετά την αλλαγή του έτους, την ατμόσφαιρα και στους δύο χώρους «ζέσταναν» με τις επιτυχίες τους η Κλαυδία στο Πάρκο Τρίτση και η Ελένη Φουρέιρα στο Πεδίον του ‘Αρεως.

Το εορταστικό πρόγραμμα και στα δύο πάρκα, με συναυλίες, εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά και πολλά happenings, θα συνεχιστεί έως και τις 7 Ιανουαρίου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

