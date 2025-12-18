Αλλαγή για το πότε ισχύει η υποχωρητική καταβολή ενοικίου μέσω τράπεζας-Νέες απαλλαγες ΕΝΦΙΑ

Από 1η Απριλίου 2026 θα ξεκινήσει τελικά η υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού, αντί της αρχικής πρόβλεψης για εφαρμογή του μέτρου από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Η αλλαγή προβλέπεται σε τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή και αφορά το σύνολο των μισθώσεων.

Παράλληλα, με την ίδια τροπολογία παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 η αναστολή διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος φυσικών και νομικών προσώπων που επλήγησαν, προσωρινά ή μόνιμα, από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.

Επίσης προβλέπονται και ειδικές απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ για το έτος 2026. Συγκεκριμένα, ειδικά για το έτος 2026 απαλλάσσονται από τον φόρο τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, τις οποίες έπληξαν οι πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας ή Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που έχουν εκδοθεί έως και την 31η.12.2020 και κατά τον κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκαν στον υπόχρεο σε φόρο για το έτος αυτό. Για το έτος 2026 απαλλάσσονται από τον φόρο τα δικαιώματα επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των θανόντων εξαιτίας των πυρκαγιών.

