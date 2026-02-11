Αλλαγή σκυτάλης στην παράταξη «Εμπορική Ανανέωση»

Σε εσωτερική αλλαγή σκυτάλης προχώρησε ο συνδυασμός «Εμπορική Ανανέωση» που έχει εκλεγμένα μέλη στο ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας, καθώς εδώ και λίγα 24ωρα νέος επικεφαλής ανέλαβε ο Τάκης Γουρδούπης αντί του Γιάννη Ρούπα.

Και ήδη υπέγραψε τη χθεσινή ανακοίνωση υπέγραψε με τη νέα του ιδιότητα.

