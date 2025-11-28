Αλλαξε ημέρα το παιχνίδι Μιλτιάδης – Παναιγιάλειος

Αλλαξε ημέρα διεξαγωγής και γήπεδο το παιχνίδι του Μιλτιάδη με τον Παναιγιάλειο για την 11η αγωνιστική του 4ου Ομίλου της Γ’ Εθνικής.

Το ματς μετατέθηκε τη Δευτέρα 1/12 από την Κυριακή 30/11 που ήταν προγραμματισμένο, ενώ θα διεξαχθεί στο γήπεδο Μεσσηνιακού και όχι στο γήπεδο της ΕΠΣ Μεσσηνίας (15.00).

