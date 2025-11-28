Αλλαξε ημέρα το παιχνίδι Μιλτιάδης – Παναιγιάλειος
Αλλαγή ημέρας στο ντέρμπι της αγωνιστικής στον 4ο Ομιλο της Γ’ Εθνικής
Αλλαξε ημέρα διεξαγωγής και γήπεδο το παιχνίδι του Μιλτιάδη με τον Παναιγιάλειο για την 11η αγωνιστική του 4ου Ομίλου της Γ’ Εθνικής.
Το ματς μετατέθηκε τη Δευτέρα 1/12 από την Κυριακή 30/11 που ήταν προγραμματισμένο, ενώ θα διεξαχθεί στο γήπεδο Μεσσηνιακού και όχι στο γήπεδο της ΕΠΣ Μεσσηνίας (15.00).
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News