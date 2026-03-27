Αλλάζει από 1η Απριλίου η άρση κατασχέσεων – Τι κερδίζουν οι οφειλέτες

Η ΑΑΔΕ περνά από την 1η Απριλίου 2026 σε νέα ψηφιακή διαδικασία για την άρση κατασχέσεων εις χείρας τρίτων, με στόχο λιγότερη γραφειοκρατία και πιο άμεση αποδέσμευση λογαριασμών.

27 Μαρ. 2026 13:58
Αλλάζει από την Τετάρτη 1η Απριλίου 2026 η διαδικασία άρσης κατασχέσεων για οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση, καθώς η ΑΑΔΕ προχωρά στην πλήρη ψηφιοποίηση της άρσης κατασχέσεων εις χείρας τρίτων. Η αλλαγή έχει στόχο να περιορίσει τη γραφειοκρατία και να επιταχύνει την αποδέσμευση λογαριασμών για όσους έχουν τακτοποιήσει τα χρέη τους.

Η νέα διαδικασία προβλέπεται στην απόφαση Α.1077/2026 του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, και δημιουργεί ένα νέο ψηφιακό πλαίσιο για την άρση κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί σε πιστωτικά ιδρύματα και λοιπά υπόχρεα πρόσωπα. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η αποδέσμευση θα γίνεται πιο άμεσα και με λιγότερα βήματα για τον φορολογούμενο.

Τι αλλάζει στην πράξη

Με το νέο σύστημα, μόλις ο φορολογούμενος εξοφλήσει την οφειλή του και υποβάλει το σχετικό αίτημα στην υπηρεσία που είχε εκδώσει την κατάσχεση, η αρμόδια υπηρεσία θα προχωρά στην έκδοση της άρσης και θα την αποστέλλει ψηφιακά προς τις τράπεζες και τα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα. Έτσι, η διαδικασία δεν θα απαιτεί επιπλέον κινήσεις από τον πολίτη για να ολοκληρωθεί.

Η κοινοποίηση τόσο των κατασχέσεων όσο και των άρσεων θα πραγματοποιείται μέσω ασφαλούς διασύνδεσης, από τον κόμβο της ΑΑΔΕ προς τους διαμετακομιστικούς κόμβους «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» και «ΔΙΑΣ Α.Ε.». Παράλληλα, στο ίδιο ψηφιακό σχήμα εντάσσονται και οι τελωνειακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, ώστε η ροή να είναι ενιαία για κάθε μορφή δημόσιου εσόδου.

Γιατί θεωρείται σημαντική αλλαγή

Η βασική διαφορά είναι ότι η άρση της κατάσχεσης θα ολοκληρώνεται πλέον γρηγορότερα και πιο οργανωμένα, χωρίς καθυστερήσεις από χειροκίνητες διαβιβάσεις ή επιπλέον επικοινωνία του οφειλέτη με διαφορετικές υπηρεσίες. Για όσους έχουν δεσμευμένους λογαριασμούς, αυτό σημαίνει πιο γρήγορη επαναφορά στην κανονικότητα μόλις εξοφλήσουν ή τακτοποιήσουν την υποχρέωσή τους. Αυτή είναι η ουσία της αλλαγής που περιγράφει η νέα απόφαση της ΑΑΔΕ.

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 1521 χωρίς χρέωση, τις εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00, ή ψηφιακά μέσω του my1521, στην κατηγορία Θέματα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων > Δικαστικό-Κατασχέσεις > Άρση Κατασχέσεων.

