Τα νοσοκομεία εντάσσονται στο ενιαίο ψηφιακό σύστημα. Ο Μ. Θεμιστοκλέους για τη νέα εποχή στο ΕΣΥ.

Αλλάζει σελίδα το ΕΣΥ: Ιατρικά ραντεβού με τρία κλικ, βήμα-βήμα η διαδικασία
01 Οκτ. 2025 8:36
Μια νέα εποχή ξεκινά από την 1η Οκτωβρίου για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς τα νοσοκομεία εντάσσονται στο ενιαίο ψηφιακό σύστημα ραντεβού. Η μεταρρύθμιση αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά την πρόσβαση των πολιτών στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, καταργώντας τις πολύωρες τηλεφωνικές αναμονές και τα ξεχωριστά νούμερα κάθε νοσοκομείου.

Μέχρι σήμερα μέσω της πλατφόρμας κλείνονταν περίπου 700.000 ραντεβού τον μήνα. Με την προσθήκη των νοσοκομείων, ο αριθμός αυτός θα φτάσει τα 1,3 εκατομμύρια, αυξάνοντας δραστικά τη διαθεσιμότητα.

Πώς θα κλείνονται τα ραντεβού

  • Μέσω της πλατφόρμας finddoctors.gov.gr, όπου ο πολίτης μπορεί να επιλέγει νοσοκομείο, γιατρό και ώρα.
  • Μέσω της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής 1566, με ζωντανό εκπρόσωπο και όχι αυτόματα μηνύματα.
  • Από το MyHealthApp στο κινητό, με χρήση κωδικών Taxisnet.

Τι σημαίνει στην πράξη

  • 330.000 επιπλέον ραντεβού στα νοσοκομεία κάθε μήνα.
  • Κάλυψη ειδικοτήτων που έως τώρα δεν υπήρχαν διαθέσιμες στην πλατφόρμα.
  • Καλύτερη εικόνα για εφημερίες και διαθεσιμότητα γιατρών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, η ψηφιακή ενοποίηση θα περιορίσει τη «μαύρη αγορά» ραντεβού και θα επιτρέψει στους πολίτες να έχουν άμεση και ισότιμη πρόσβαση σε γιατρούς που μέχρι τώρα δέχονταν περιορισμένο αριθμό ασθενών.


 
