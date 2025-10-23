Αλλάζει το τοπίο στις πληρωμές – Υποχρεωτικό το IRIS για όλες τις επιχειρήσεις από 1η Νοεμβρίου

Από την 1η Νοεμβρίου, όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα -ανεξαρτήτως μεγέθους ή δραστηριότητας- θα είναι υποχρεωμένες να αποδέχονται πληρωμές μέσω του συστήματος IRIS. Το νέο μέτρο αφορά τόσο τα φυσικά καταστήματα όσο και τα ηλεκτρονικά (e-shops), και προβλέπει τη δυνατότητα συναλλαγών είτε μέσω POS είτε με τη χρήση QR κωδικού, τον οποίο ο πελάτης θα σαρώνει από την εφαρμογή mobile banking της τράπεζάς του.

Η κυβέρνηση παρουσιάζει τη ρύθμιση ως βήμα προς την ψηφιοποίηση και διαφάνεια της οικονομίας, με στόχο τη μείωση της φοροδιαφυγής, τη διευκόλυνση των συναλλαγών και τη μείωση του κόστους για επιχειρήσεις και καταναλωτές. Το IRIS επιτρέπει άμεσες μεταφορές χρημάτων σε πραγματικό χρόνο, διασυνδεδεμένες πλήρως με τα φορολογικά συστήματα της ΑΑΔΕ.

Οι συναλλαγές μέσω του συστήματος διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

IRIS P2P (φυσικό πρόσωπο προς φυσικό πρόσωπο), για μεταφορές μεταξύ ιδιωτών έως 500 ευρώ ημερησίως.

IRIS P2B, (φυσικό πρόσωπο προς επιχείρηση) για πληρωμές από ιδιώτες προς επαγγελματίες, επίσης έως 500 ευρώ ημερησίως.

Το συνολικό ημερήσιο όριο για κάθε χρήστη ορίζεται στα 1.000 ευρώ. Οι P2P συναλλαγές παραμένουν χωρίς προμήθεια, ενώ στις P2B το κόστος βαρύνει τον επαγγελματία.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, όλες οι επαγγελματικές συναλλαγές μέσω IRIS θα διεκπεραιώνονται αποκλειστικά μέσω POS, το οποίο θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο με τον φορολογικό μηχανισμό ή τα συστήματα της ΑΑΔΕ. Κάθε άλλη μέθοδος πληρωμής θεωρείται παράνομη και επισύρει κυρώσεις. Το μέτρο στοχεύει κυρίως στους κλάδους λιανικής και εστίασης, όπου παρατηρούνταν μέχρι σήμερα μεταφορές χρημάτων χωρίς φορολογική καταγραφή.

Οι ποινές για μη συμμόρφωση είναι ιδιαίτερα αυστηρές: 10.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και 20.000 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία.

Προβλέπεται, ωστόσο, μείωση 50% για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς (κάτω των 500 κατοίκων) ή σε μη τουριστικά νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

Το υπουργείο Οικονομικών υπογραμμίζει ότι η καθιέρωση του IRIS θα μειώσει τη διαχείριση μετρητών, θα περιορίσει τις καθυστερήσεις στις πληρωμές και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Ωστόσο, ο Εμπορικός Σύλλογος και οι φορείς ΟΕΕΣΠ και ΕΣΕΕ ζητούν παράταση της εφαρμογής, επισημαίνοντας ότι το σύστημα δεν είναι ακόμη τεχνικά έτοιμο. «Δεν είναι δυνατόν να επιβάλλονται πρόστιμα όταν οι επιχειρήσεις δεν ευθύνονται για τις καθυστερήσεις υλοποίησης» αναφέρει ο Σύλλογος, καλώντας την κυβέρνηση να επιδείξει ευελιξία και να εξασφαλίσει δίκαιες συνθήκες προσαρμογής για όλους.

Το IRIS, όπως όλα δείχνουν, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην Ελλάδα -μια μετάβαση που, αν και αναγκαία, απαιτεί προσεκτική εφαρμογή ώστε να μην επιβαρύνει αδικαιολόγητα τις μικρές επιχειρήσεις.

