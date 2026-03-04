Αλλάζουν τα δεδομένα, Λευκός Οίκος: Η Ισπανία θα συνεργαστεί με τον αμερικανικό στρατό! ΒΙΝΤΕΟ

04 Μαρ. 2026
Από την πλευρά της η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, είπε σήμερα (4/3/2026) κατά την ενημέρωση των συντακτών ότι «χθες άκουσαν το μήνυμα του Τραμπ δυνατά και καθαρά. Συμφώνησαν να συνεργαστούν με τον αμερικανικό στρατό. Ο αμερικανικός στρατός συντονίζεται με τους ομολόγους του στην Ισπανία».

Με το φόντο της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή και της ανασφάλειας που μεταφέρεται αναπόφευκτα και στην Κύπρο, ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης απηύθυνε νέο διάγγελμα προς τους πολίτες, ζητώντας «συνεργασία και νηφαλιότητα», ενώ άφησε σαφείς αιχμές για παραπληροφόρηση και «πηγές ενημέρωσης» που δηλητηριάζουν το κλίμα.

«Η ασφάλεια πρώτη και αδιαπραγμάτευτη»
Ο Κύπριος Πρόεδρος έθεσε ως «ύψιστη προτεραιότητα» την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών, σημειώνοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε εγρήγορση και επιχειρησιακή ετοιμότητα. Το μήνυμα ήταν πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν επιδιώκει ρόλο σε πολεμικό κάδρο, αλλά διαχείριση κινδύνου και προστασία του πληθυσμού.

«Δεν μετέχουμε και δεν θα αποτελέσουμε μέρος επιχείρησης»
Στο πιο πολιτικά φορτισμένο σημείο του διαγγέλματος, ο κ. Χριστοδουλίδης επανέλαβε κατηγορηματικά ότι η Κύπρος «δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο» και «ούτε προτίθεται» να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης, επιμένοντας στον ανθρωπιστικό ρόλο που προβάλλει η Λευκωσία.

Η παρέμβαση έρχεται λίγες ημέρες μετά το επεισόδιο στο Ακρωτήρι, όταν η βρετανική βάση χτυπήθηκε από drone, εξέλιξη που τράβηξε διεθνώς την Κύπρο στην ζώνη κινδύνου, ακόμη κι αν ο στόχος ήταν οι Βάσεις και όχι η Κυπριακή Δημοκρατία.

Δοκιμαστικά SMS από την Πολιτική Άμυνα
Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε ότι τέθηκε «σε δοκιμαστική βάση» έκτακτο σύστημα τηλεειδοποίησης, ώστε, εφόσον χρειαστεί, να αποστέλλονται απευθείας μηνύματα στο κινητό των πολιτών από την Πολιτική Άμυνα. Σε μια περίοδο όπου το τηλέφωνο γίνεται συχνά ο βασικός διανομέας πανικού, η κυβέρνηση επιχειρεί να το μετατρέψει και σε εργαλείο οδηγιών, όχι φημών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προσπάθειες για επαναπατρισμό Κυπρίων που βρίσκονται στο εξωτερικό, λέγοντας ότι ήδη καταγράφονται οι πρώτες αφίξεις. Πτήση επαναπατρισμού από Ντουμπάι προσγειώθηκε στη Λάρνακα με 182 Κύπριους επιβάτες.

Στήριξη από Ελλάδα και ΕΕ
Ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η Λευκωσία βρίσκεται σε συνεχή επαφή με εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτα κράτη, ενώ αναφέρθηκε σε βοήθεια που εξασφαλίστηκε από Ελλάδα και Γαλλία και σε «προχωρημένες διαβουλεύσεις» με άλλα κράτη, προαναγγέλλοντας νέες ανακοινώσεις.

Στο ευρύτερο διεθνές κάδρο, βρετανικά και διεθνή μέσα μετέδωσαν ότι μετά το πλήγμα στο Ακρωτήρι η Βρετανία ενισχύει την άμυνα της βάσης, ενώ σε δημοσιεύματα καταγράφονται επίσης κινήσεις υποστήριξης από εταίρους.

Αιχμή για την παραπληροφόρηση
Το πολιτικό «καμπανάκι» του διαγγέλματος ήταν η προειδοποίηση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις πηγές ενημέρωσης και να στηρίζονται στα επίσημα κανάλια. Εδώ και μέρες η Λευκωσία διαμηνύει πως όταν η ένταση ανεβαίνει, κάποιοι βρίσκουν ανοιχτό πεδίο για παραπληροφόρηση και αυτό, σε συνθήκες κρίσης, είναι κάτι περισσότερο από ανευθυνότητα, αν δεν αποτελεί προβοκάτσια. Παραδείγματα ήταν οι φήμες για κλείσιμο του εναέριου χώρου αλλά και ο πύραυλος που καταρρίφθηκε στην Τουρκία και δήθεν στόχευε την Κύπρο.

