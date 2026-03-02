Άλμα Ζωής Ν. Αχαΐας – Δωρεάν κλινική εξέταση μαστού: Σάββατο 7 Μαρτίου 2026
Ένα δώρο ζωής για κάθε γυναίκα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» Ν. Αχαΐας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, προσφέρει δωρεάν κλινική εξέταση μαστού το Σάββατο 7 Μαρτίου, από τις 10:00 έως τις 16:00, στην Κινητή Μονάδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία θα βρίσκεται στην Πλατεία Γεωργίου Α’ στην Πάτρα.
Η δράση αυτή αποτελεί ένα συμβολικό αλλά ουσιαστικό δώρο προς κάθε γυναίκα, αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού. Η κλινική εξέταση μαστού είναι ένα σημαντικό και απλό βήμα πρόληψης που μπορεί να σώσει ζωές.
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι:
Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γυναικών για την πρόληψη
Η ενίσχυση της κουλτούρας προληπτικού ελέγχου
Η έμπρακτη στήριξη της γυναικείας υγείας
Καλούμε όλες τις γυναίκες να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα και να αφιερώσουν λίγο χρόνο στον εαυτό τους.
Η πρόληψη είναι δύναμη. Η πρόληψη είναι ζωή.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με το «Άλμα Ζωής» Ν. Αχαΐας στο τηλ. 2610 22 22 74, Δευτέρα- Παρασκευή 9:00-17:00.
