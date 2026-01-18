Αλώβητη η Παναχαϊκή, δήλωση ανόδου ο Παναιγιάλειος

«Διπλό» που ισοδυναμεί με δήλωση ανόδου για τον Παναιγιάλειο, που πέρασε δεύτερος

Αλώβητη η Παναχαϊκή, δήλωση ανόδου ο Παναιγιάλειος
18 Ιαν. 2026 17:05
Pelop News

Αλώβητη από την έδρα του Πανθουριακού πέρασε η Παναχαϊκή παίρνοντας τον βαθμό της ισοπαλίας από τη μεσσηνιακή ομάδα 0-0.

Σε ένα γενικά μέτριο παιχνίδι, οι δύο ομάδες είχαν περιορισμένες ευκαιρίες να πετύχουν κάποιο γκολ και το τελικό αποτέλεσμα ήταν δίκαιο.

ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ: Tόσκα, Δεμπενιώτης (70’ Σαραντόπουλος), Δρούγας, Κωνσταντινόπουλος, Κωστέας, Νικολόπουλος, Τιμπλαλέξης (77’ Γιαννακόπουλος), Αγγελής, Γεωργουλέας (70’ Θεοδοσιάδης), Ζαχαρόπουλος, Αριστομενόπουλος

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Συνοδινός, Σταθόπουλος, Μούλας, Βερβίτας (76’ Ντεντόπουλος), Ξηνταρόπουλος, Γασπαρινάτος (74’ Ορτέντζιος), Σμπόρας, Γερολυμάτος (46’ Συρμής), Πετράτος, Καμπεράι (91’ Αγγελόπουλος), Νιφορόπουλος

Νίκη που ισοδυναμεί με δήλωση για άνοδο πέτυχε ο Παναιγιάλειος μέσα στη Θύελλα επικρατώντας με 2-1 σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος

ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ: Κολοβούρης, Κωνσταντινίδης, Χρυσανθακόπουλος, Κατριβέσης, Θανόπουλος, Ν. Βλασόπουλος (86’ Παραστατίδης), Αναγνωστόπουλος (74’ Θ. Βλασόπουλος), Θεοδωρακόπουλος (86’ Σουγλέρης), Κ. Κουτσαντώνης (62’ Γιάννος), Σκεπετάρης (74’ Δημητρέλος), Ντίνος.

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ: Περλέσι, Βασιλαντωνόπουλος, Κόκιος, Κολοκοτρώνης (86’ Μαγγίνας), Ντούκας, Καμαρά, Σταυρόπουλος (62’ Μπουρλάκης), Κυριαζής (86’ Γιαννόπουλος), Λιάτος (86’ Παλαιολογόπουλος), Σιάκας, Λαθύρης (67’ Αθανασόπουλος)

Συνοπτικά τα ματς της 16ης αγωνιστικής του 4ου Ομίλου της Γ’ Εθνικής:

Πανθουριακός – Παναχαϊκή 0-0

Θύελλα Πατρών – Παναιγιάλειος 1-2: 32′ Ντίνος – 2′ Κυριαζής, 82′ Κόκιος

ΑΟ Λουτρακίου – Ζάκυνθος 1-0: 94′ Κατσούκης
Μιλτιάδης – Πανγυθεατικός 4-0: 10′ αυτογκόλ, 23′ Ηλιόπουλος, 68′ Στασινόπουλος, 84′ Δημητρίου
Ερμής Μελιγούς – Πύργος 0-1: 8′ 57′ Μακρής
Πέλοπας Κιάτου – Κόρινθος 1-1: 24′ Β. Ραυτόπουλος – 73′ Ενσιά

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΣ Πύργος 16 29-6 41
Παναιγιάλειος 16 26-13 36
Ζάκυνθος 16 27-11 34
Μιλτιάδης 16 29-14 30
Λουτράκι 16 17-12 24
Κόρινθος 16 26-25 21
Παναχαϊκή 16 21-21 19
Πέλοπας 16 12-25 19
Πανθουριακός 16 18-19 16
Θύελλα Π. 16 15-23 16
Ερμής Μελ. 16 10-25 9
Πανγυθεατικός 16 7-43 2

