Αλώβητη η Παναχαϊκή, δήλωση ανόδου ο Παναιγιάλειος
«Διπλό» που ισοδυναμεί με δήλωση ανόδου για τον Παναιγιάλειο, που πέρασε δεύτερος
Αλώβητη από την έδρα του Πανθουριακού πέρασε η Παναχαϊκή παίρνοντας τον βαθμό της ισοπαλίας από τη μεσσηνιακή ομάδα 0-0.
Σε ένα γενικά μέτριο παιχνίδι, οι δύο ομάδες είχαν περιορισμένες ευκαιρίες να πετύχουν κάποιο γκολ και το τελικό αποτέλεσμα ήταν δίκαιο.
ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ: Tόσκα, Δεμπενιώτης (70’ Σαραντόπουλος), Δρούγας, Κωνσταντινόπουλος, Κωστέας, Νικολόπουλος, Τιμπλαλέξης (77’ Γιαννακόπουλος), Αγγελής, Γεωργουλέας (70’ Θεοδοσιάδης), Ζαχαρόπουλος, Αριστομενόπουλος
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Συνοδινός, Σταθόπουλος, Μούλας, Βερβίτας (76’ Ντεντόπουλος), Ξηνταρόπουλος, Γασπαρινάτος (74’ Ορτέντζιος), Σμπόρας, Γερολυμάτος (46’ Συρμής), Πετράτος, Καμπεράι (91’ Αγγελόπουλος), Νιφορόπουλος
Νίκη που ισοδυναμεί με δήλωση για άνοδο πέτυχε ο Παναιγιάλειος μέσα στη Θύελλα επικρατώντας με 2-1 σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος
ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ: Κολοβούρης, Κωνσταντινίδης, Χρυσανθακόπουλος, Κατριβέσης, Θανόπουλος, Ν. Βλασόπουλος (86’ Παραστατίδης), Αναγνωστόπουλος (74’ Θ. Βλασόπουλος), Θεοδωρακόπουλος (86’ Σουγλέρης), Κ. Κουτσαντώνης (62’ Γιάννος), Σκεπετάρης (74’ Δημητρέλος), Ντίνος.
ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ: Περλέσι, Βασιλαντωνόπουλος, Κόκιος, Κολοκοτρώνης (86’ Μαγγίνας), Ντούκας, Καμαρά, Σταυρόπουλος (62’ Μπουρλάκης), Κυριαζής (86’ Γιαννόπουλος), Λιάτος (86’ Παλαιολογόπουλος), Σιάκας, Λαθύρης (67’ Αθανασόπουλος)
Συνοπτικά τα ματς της 16ης αγωνιστικής του 4ου Ομίλου της Γ’ Εθνικής:
Πανθουριακός – Παναχαϊκή 0-0
Θύελλα Πατρών – Παναιγιάλειος 1-2: 32′ Ντίνος – 2′ Κυριαζής, 82′ Κόκιος
ΑΟ Λουτρακίου – Ζάκυνθος 1-0: 94′ Κατσούκης
Μιλτιάδης – Πανγυθεατικός 4-0: 10′ αυτογκόλ, 23′ Ηλιόπουλος, 68′ Στασινόπουλος, 84′ Δημητρίου
Ερμής Μελιγούς – Πύργος 0-1: 8′ 57′ Μακρής
Πέλοπας Κιάτου – Κόρινθος 1-1: 24′ Β. Ραυτόπουλος – 73′ Ενσιά
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
|ΠΑΣ Πύργος
|16
|29-6
|41
|Παναιγιάλειος
|16
|26-13
|36
|Ζάκυνθος
|16
|27-11
|34
|Μιλτιάδης
|16
|29-14
|30
|Λουτράκι
|16
|17-12
|24
|Κόρινθος
|16
|26-25
|21
|Παναχαϊκή
|16
|21-21
|19
|Πέλοπας
|16
|12-25
|19
|Πανθουριακός
|16
|18-19
|16
|Θύελλα Π.
|16
|15-23
|16
|Ερμής Μελ.
|16
|10-25
|9
|Πανγυθεατικός
|16
|7-43
|2
