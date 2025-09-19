Αλπερέν Σενγκούν: Από τη συγγνώμη στο EuroBasket… στο σπάσιμο πιάτων σε ελληνική ταβέρνα στο Μαρμάρι

Μετά το τέλος της παρουσίας του στο EuroBasket 2025, ο Αλπερέν Σενγκούν αποφάσισε να περάσει λίγες ημέρες ξεκούρασης στην πατρίδα του. Ο Τούρκος σέντερ, που πριν από μερικές ημέρες είχε προκαλέσει αντιδράσεις με ανάρτηση μετά το παιχνίδι με την Ελλάδα, για την οποία μάλιστα αναγκάστηκε να απολογηθεί, επέλεξε να δει την ελληνική πλευρά… αλλιώς.

Ο Σενγκούν βρέθηκε σε ελληνικό εστιατόριο στο Μαρμάρι, όπου απόλαυσε το φαγητό αλλά και την παραδοσιακή διασκέδαση. Μαζί με τον γιο του ιδιοκτήτη, Γιάννη Μάγκο, μπήκε στο κλίμα και έσπασε δεκάδες πιάτα, σε ένα σκηνικό που θύμιζε παλιές καλές εποχές.

Το αποκορύφωμα ήρθε στο τέλος, όταν ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου έσπασε το τελευταίο πιάτο… στο κεφάλι του Σενγκούν, με τον ίδιο να το δέχεται χαμογελαστός, ολοκληρώνοντας έτσι με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την ελληνική του εμπειρία.

