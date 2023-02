Αλβανία: Ανατινάχτηκε ξενοδοχείο στους Αγίους Σαράντα – Τι βλέπει η αστυνομία ΒΙΝΤΕΟ

Ένα ξενοδοχείο ανατινάχτηκε σήμερα Δευτέρα (13/02) το πρωί στην πόλη των Αγίων Σαράντα της Αλβανίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, άγνωστοι είχαν τοποθετήσει 3-4 κιλά εκρηκτική ύλη τριτόλ. Σαν αποτέλεσμα το διώροφο ξενοδοχείο κατεδαφίστηκε ολοσχερώς ενώ υπήρξαν ζημιές όλα τα κτίρια σε ακτίνα των 100 μέτρων, μεταδίδει η ΕΡΤ.

Το ξενοδοχείο ανήκει στον Σπύρο Τσαμπίρη και ήταν από τα πρώτα που χτίστηκε στην πόλη των Αγίων Σαράντα μετά το 1990.

Last night I went to bed hoping there would be no shenanigans during the super bowl, then minutes after I woke up this morning, there was a huge explosion close to where I live. Big bang, Building shook hard. When the smoke cleared no fire. Weird. #saranda 🇨🇦🇦🇱 pic.twitter.com/kZxlsVYkMB

— Esther Bartkiw (@AlmostThereGirl) February 13, 2023