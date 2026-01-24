Αμαλιάδα: Έκλεψαν πορτοφόλι και “σάρωσαν” τις αγορές με τις κάρτες του θύματος

Δικογραφία για κλοπή σχηματίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας σε βάρος δύο ημεδαπών γυναικών, για περιστατικό που σημειώθηκε στις 10 Ιανουαρίου 2026 στην Αμαλιάδα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο γυναίκες αφαίρεσαν από ημεδαπό άνδρα ένα πορτοφόλι, το οποίο περιείχε τρεις χρεωστικές κάρτες. Στη συνέχεια, χρησιμοποίησαν τις κάρτες για την πραγματοποίηση αγορών σε διάφορα καταστήματα της πόλης.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ η δικογραφία θα υποβληθεί στις εισαγγελικές αρχές για τα περαιτέρω.

