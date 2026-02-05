Αμαλιάδα: Η απάντηση του Δήμου για τις πλημμύρες στον αρχαιολογικό χώρο Ηλίδας ΦΩΤΟ

Σε ανακοίνωση του ο Δήμαρχος Ηλιδας, για τις πλημμύρες στον αρχαιολογικό χώρο αναφέρει: Από τις πρώτες στιγμές που η πρωτοφανής θεομηνία έπληξε την περιοχή της Αρχαίας Ήλιδας το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Δήμος -παρότι δεν έχει καμία θεσμική υποχρέωση επί του συγκεκριμένου χώρου- έσπευσε να δώσει λύσεις. Σε στενή συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αμαλιάδας, κινητοποιήθηκαν άμεσα πόροι, προσωπικό, μηχανήματα και ιδιώτες.

Με συντονισμένη αντίδραση για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου και την αποτροπή φθορών, οι εμπλεκόμενοι φορείς έπραξαν τα δέοντα, αναδεικνύοντας τον ενεργό τους ρόλο σε θέματα πολιτισμού και ασφάλειας. Αν και ο χώρος διαθέτει υποβρύχιο μηχάνημα απάντλησης, αυτό δεν λειτούργησε. Επιτόπου ενημερωθήκαμε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων, ζητώντας τη συνδρομή μας για τον αποπλημμυρισμό του σημείου.

Ο Δήμαρχος Ήλιδας κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος έθεσε το θέμα υπ’ όψιν της Πυροσβεστικής, ζητώντας βοήθεια από την εταιρεία ΤΕΡΝΑ και άλλους ιδιώτες, οι οποίοι διαθέτουν ειδικά μηχανήματα. Άμεσα τρία υποβρύχια απάντλησης ξεκίνησαν την εργασίας τους, δουλεύοντας πυρετωδώς και νυχθημερόν για την αποστράγγιση των υδάτων, μια διαδικασία ιδιαίτερα δύσκολη, επίπονη και χρονοβόρα λόγω του μεγάλου όγκου νερού.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, αν και το συγκεκριμένο σημείο παρουσιάζει πάντα συσσώρευση υδάτων μετά από έντονες βροχοπτώσεις, ο πρωτόγνωρος όγκος νερού του περασμένου Σαββατοκύριακου τον μετέτρεψε σε μικρή λίμνη, απαιτώντας πολύ μεγαλύτερη παρέμβαση από τα ειδικά μηχανήματα.

Ο Δήμος Ήλιδας επαναλαμβάνει προς πάσα κατεύθυνση: Αν και η ευθύνη του Αρχαιολογικού χώρου δεν του αναλογεί, επιλήφθηκε άμεσα του ζητήματος, σεβόμενος την ιστορία του τόπου και τις πανανθρώπινες αξίες που χάρισε η Αρχαία Ήλιδας στην ανθρωπότητα, δίχως να έχει τη φυσική ή της πολιτική ευθύνη.

Δυστυχώς, συγκεκριμένα κέντρα τοξικότητας, ενεργώντας συντονισμένα και κακοπροαίρετα, επιχειρούν όλες αυτές τις ημέρες να κάνουν το «άσπρο – μαύρο». Μέσω της ανακύκλωσης εικόνων από την πρώτη ημέρα μετά τη βροχή, φτάνουν στο σημείο να κατηγορούν τη Δημοτική αρχή ακόμα και για την ίδια τη θεομηνία που έπληξε τον τόπο μας.

Όψιμα, εκτός από τους γνωστούς «κριτές του πληκτρολογίου» βλέπουμε και ανακοινώσεις… από τον Καναδά, επί παντός επιστητού και μάλιστα με χαρακτηριστική άγνοια των γεγονότων, που έχουν ως μοναδικό σκοπό και κοινή συνισταμένη τους να πλήξουν τη Δημοτική αρχή.

Αν και αποτελεί κοινή απόφαση των μελών μας να μην απαντάμε σε κατά καιρούς κακόβουλες επιθέσεις στα social media, από όπου κι αν προέρχονται, παρά μόνο να μιλάμε με το έργο μας, αυτή τη φορά η κατάφωρη αδικία και η διαστρέβλωση της μίας και μοναδικής πραγματικότητας, μας αναγκάζουν να πάρουμε θέση.

Η συκοφαντία πέφτει στο κενό. Οι πολίτες που ζουν στην περιοχή έχουν μάτια και βλέπουν την αλήθεια για όσα συμβαίνουν στην Αρχαία Ήλιδα. Καλό θα ήταν, πριν εκτεθείτε δημόσια για ακόμη μια φορά, να ρωτήσετε τους κατοίκους γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο και τους αρμόδιους υπαλλήλους της Αρχαιολογίας Ηλείας.

Φαίνεται όμως ότι η μόνη τέχνη που γνωρίζετε είναι αυτή της «λάσπης στον ανεμιστήρα» και του «πες πες, κάτι θα μείνει». Οι πολίτες όμως έχουν και γνώση και άποψη. Δεν θα σας ακολουθήσουμε στον κατήφορο και οι συκοφάντες θα υποστούν τις συνέπειες που τους αρμόζουν.

Οι φωτογραφίες με τους υπαλλήλους του Δήμου και της Αρχαιολογίας από την πρώτη ημέρα μετά το τέλος της κακοκαιρίας

