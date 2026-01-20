Αμαλιάδα: Κατέληξε και ο 42χρονος οδηγός του τροχαίου – Δωρεά οργάνων μετά την τραγωδία

Βαρύτερος γίνεται ο απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε στις αρχές Ιανουαρίου στην Αμαλιάδα, καθώς κατέληξε και ο 42χρονος οδηγός που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση. Η οικογένειά του αποφάσισε τη δωρεά οργάνων.

Αμαλιάδα: Κατέληξε και ο 42χρονος οδηγός του τροχαίου – Δωρεά οργάνων μετά την τραγωδία
20 Ιαν. 2026 12:25
Pelop News

Τη μάχη για τη ζωή έχασε και ο 42χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο τροχαίο δυστύχημα της 5ης Ιανουαρίου στην Αμαλιάδα. Πρόκειται για τον Παναγιώτη Δημόπουλο, ο οποίος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση από το βράδυ του δυστυχήματος.

Στο ίδιο τροχαίο είχε χάσει ακαριαία τη ζωή του ο 34χρονος συνεπιβάτης, Βασίλης Κορίτας. Το όχημα που οδηγούσε ο 42χρονος συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο Ι.Χ., στο οποίο επέβαιναν δύο νεαροί άνδρες, και στη συνέχεια προσέκρουσε σε κολώνα στην οδό Αντωνίου Πετραλιά.

Ο 34χρονος σκοτώθηκε επί τόπου, ενώ ο οδηγός υπέστη βαριά τραύματα στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματός του. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας και στη συνέχεια στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου, έπειτα από ημέρες νοσηλείας, διαπιστώθηκε ότι ήταν εγκεφαλικά νεκρός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την ενημέρωση από τους θεράποντες ιατρούς, η οικογένειά του έλαβε τη γενναία απόφαση να προχωρήσει σε δωρεά οργάνων, χαρίζοντας ζωή σε άλλους ανθρώπους.

Η κηδεία του 42χρονου θα τελεστεί αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, στις 3 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Πηγή: ilialive.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:16 Ο ΑΔΜΗΕ ξεκινά τον διαγωνισμό για τους Σταθμούς Μετατροπής της διασύνδεσης Κορίνθου-Κω
15:08 Τι Επηρεάζει το Κόστος των Ρολών Καταστημάτων το 2026;
15:00 Πάτρα: Τσακωμοί για το παρκάρισμα – Μηχανάκια στα πεζοδρόμια, εντάσεις, στα Προσφυγικά
14:59 Κακοκαιρία: Κόκκινος συναγερμός σε 5 Περιφέρειες – Στο τραπέζι το κλείσιμο των σχολείων στην Αττική
14:51 Θλίψη στον χώρο του λαϊκού τραγουδιού: Έφυγε από τη ζωή η Γωγώ Ρωμαίου
14:46 Η Πάτρα ανοίγει θαλάσσια πύλη προς την Αίγυπτο
14:42 Ερυθρός Σταυρός: Ασθενής επιτέθηκε σε γιατρούς και νοσηλευτές – «Και δαρμένοι και κατηγορούμενοι», λέει ο Γιαννάκος
14:39 Αιγιάλεια: Γεύμα στο ΕΚΑΜΕ από το μαγειρείο «ΠΛΕΣΣΑΣ»
14:36 Μανιασμένοι άνεμοι «παραλύουν» τις θαλάσσιες μεταφορές σε Πάτρα, Ρίο και Κυλλήνη ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
14:36 Δυτική Ελλάδα: Νέα πρόσκληση για το DigiWest – 121 επιχειρήσεις μπαίνουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό
14:33 Κακοκαιρία: Στο τραπέζι το κλείσιμο των σχολείων αύριο στην Αττική
14:29 Πάτρα: Δέντρο έπεσε σε αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του Καραμανδάνειου λόγω των ισχυρών ανέμων
14:26 Σε αυξημένη ετοιμότητα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λόγω της κακοκαιρίας – Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ
14:19 ΟΠΕΚΕΠΕ: Με τις ψήφους της ΝΔ «μπλόκο» σε νέους μάρτυρες στην Εξεταστική – Θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση
14:15 Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Μια 6χρονη επέζησε μόνη – Νεκρή ολόκληρη η οικογένειά της
14:08 Σε εκλογές αύριο και μεθαύριο το Σωματείο Εργαζομένων «Ιπποκράτης» στο Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας
14:01 Η «αχίλλειος πτέρνα» της Γροιλανδίας: Η ανακάλυψη που απειλεί τους πάγους και περιπλέκει τα σχέδια Τραμπ
13:55 Όταν μιλάς αλλά δεν ακούγεσαι: Παρουσίαση του βιβλίου «Social Media» του Κωνσταντίνου Πουλή στην Πάτρα
13:44 Φωκίδα: Ανήλικος πίσω από εμπρησμούς, φθορές και κλοπές σε σχολεία – Συνελήφθησαν και οι γονείς του
13:43 Συγκίνηση και ειδήσεις στην πίτα του ΙΟΠ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ