Αμαλιάδα: Κατέληξε και ο 42χρονος οδηγός του τροχαίου – Δωρεά οργάνων μετά την τραγωδία

Τη μάχη για τη ζωή έχασε και ο 42χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο τροχαίο δυστύχημα της 5ης Ιανουαρίου στην Αμαλιάδα. Πρόκειται για τον Παναγιώτη Δημόπουλο, ο οποίος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση από το βράδυ του δυστυχήματος.

Στο ίδιο τροχαίο είχε χάσει ακαριαία τη ζωή του ο 34χρονος συνεπιβάτης, Βασίλης Κορίτας. Το όχημα που οδηγούσε ο 42χρονος συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο Ι.Χ., στο οποίο επέβαιναν δύο νεαροί άνδρες, και στη συνέχεια προσέκρουσε σε κολώνα στην οδό Αντωνίου Πετραλιά.

Ο 34χρονος σκοτώθηκε επί τόπου, ενώ ο οδηγός υπέστη βαριά τραύματα στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματός του. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας και στη συνέχεια στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου, έπειτα από ημέρες νοσηλείας, διαπιστώθηκε ότι ήταν εγκεφαλικά νεκρός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την ενημέρωση από τους θεράποντες ιατρούς, η οικογένειά του έλαβε τη γενναία απόφαση να προχωρήσει σε δωρεά οργάνων, χαρίζοντας ζωή σε άλλους ανθρώπους.

Η κηδεία του 42χρονου θα τελεστεί αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, στις 3 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Πηγή: ilialive.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



