Αμαλιάδα: Μυστήριο με τον θάνατο 48χρονης σε σπίτι που φιλοξενούνταν

30 Απρ. 2026 9:48
Pelop News

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τον αιφνίδιο θάνατο μιας 48χρονης γυναίκας στην Αμαλιάδα, μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία λόγω των «θολών» σημείων που την περιβάλλουν. Η άτυχη Ν.Γ., με καταγωγή από την Πηνεία, εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής μέσα στην οικία άνδρα που τη φιλοξενούσε το τελευταίο διάστημα.

Ο άνδρας που τη φιλοξενούσε ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις Αρχές όταν τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της. Ωστόσο, η μεταφορά της στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας έφερε στο φως μια κρίσιμη λεπτομέρεια: οι γιατροί εκτιμούν πως η 48χρονη είχε καταλήξει αρκετές ώρες πριν γίνει αντιληπτή, στοιχείο που γεννά ερωτήματα για τη χρονική αλληλουχία των γεγονότων μέσα στο σπίτι.

Οι Αρχές εξετάζουν με προσοχή όλα τα ενδεχόμενα, μην αποκλείοντας καμία εκδοχή σε αυτό το στάδιο. Στο πλαίσιο των ερευνών, εξετάζεται ένα προγενέστερο περιστατικό από τον περασμένο Μάρτιο, όταν η 48χρονη είχε νοσηλευτεί εσπευσμένα με ακατάσχετη αιμορραγία.

Κομβικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης αναμένεται να παίξει η νεκροψία-νεκροτομή που διενεργήθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών τη Δευτέρα. Τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων θα δείξουν αν ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια ή αν κρύβεται κάτι πιο «σκοτεινό» πίσω από την τραγωδία.

Η κηδεία της 48χρονης τελέστηκε ήδη στο χωριό καταγωγής της στην Πηνεία, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει να συλλέγει μαρτυρίες και στοιχεία για να ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή.

Πηγή: patrisnews.gr

