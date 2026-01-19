Αμαλιάδα: Παρών στους εορτασμούς του Αγίου Αθανασίου ο Μητροπολίτης Μεξικού Ιάκωβος με καταγωγή από την Ηλεία

Έναν ιδιαίτερο προσκεκλημένο υποδέχθηκαν φέτος ο Δήμος Ήλιδας και η Ιερά Μητρόπολη Ηλείας στο πλαίσιο των εορτασμών για τον Πολιούχο της Αμαλιάδας, Άγιο Αθανάσιο.

Στις θρησκευτικές εκδηλώσεις συμμετείχε ο Σεβασμιώτατος Ιάκωβος, Μητροπολίτης Μεξικού, Κεντρικής Αμερικής, χωρών Λατινικής Αμερικής και Νήσων Καραϊβικής, ο οποίος έλκει την καταγωγή του από δύο τοπικές κοινότητες του Δήμου Ήλιδας, το Χάβαρι και την Κεραμιδιά.

Ο νεότερος σε ηλικία Ιεράρχης, ο οποίος υπάγεται απευθείας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τίμησε με την παρουσία του την περιοχή, ενώ κατά την ολιγοήμερη παραμονή του συναντήθηκε με συγγενείς του και τέλεσε τρισάγια στους τάφους των προγόνων του και στα δύο χωριά καταγωγής του.

Ο δήμαρχος Ήλιδας Χρήστος Χριστοδουλόπουλος εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς τον Σεβασμιώτατο και τη συνοδεία του, η οποία αποτελούνταν από τρεις ιερείς από τη Γουατεμάλα, τη Βενεζουέλα και την Κολομβία, για το μακρινό ταξίδι που πραγματοποίησαν προκειμένου να συμμετάσχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Προστάτη της Αμαλιάδας.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι το καλοκαίρι του 2024 ο Μητροπολίτης Ιάκωβος είχε προσφέρει θερμή φιλοξενία στην πόλη του Μεξικού στην αποστολή του Δήμου Ήλιδας που συμμετείχε στους Παγκόσμιους Παιδικούς Αγώνες, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν στην πόλη Λεόν.

Κατά την παραμονή του στην Ηλεία, ο Σεβασμιώτατος είχε, επίσης, την ευκαιρία να συνομιλήσει με εκπροσώπους τοπικών φορέων, εκφράζοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον του για την ευρύτερη περιοχή και διατηρώντας ισχυρούς δεσμούς με τον τόπο καταγωγής του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



