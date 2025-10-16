Αμαλιάδα: Τρεις συλλήψεις για την ληστεία στο κοσμηματοπωλείο – Η σπείρα πουλούσε τη λεία στην Ομόνοια

Μετά από μεθοδική έρευνα της Ασφάλειας Ήλιδας, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών μελών σπείρας που είχε «χτυπήσει» κοσμηματοπωλείο στην πλατεία Αγίου Αθανασίου στην Αμαλιάδα. Οι αρχές αναζητούν ακόμη δύο συνεργούς.

16 Οκτ. 2025 11:40
Pelop News

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση της σπείρας που εισέβαλε τα ξημερώματα της 3ης Οκτωβρίου σε κοσμηματοπωλείο στην πλατεία Αγίου Αθανασίου στην Αμαλιάδα, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική αγορά.

Ύστερα από εντατικές έρευνες και αξιολόγηση στοιχείων, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ήλιδας εντόπισαν τα ίχνη των δραστών και συνέλαβαν τρία άτομα, τα οποία φέρονται να συμμετείχαν στην οργανωμένη διάρρηξη.

Σύμφωνα με την προανάκριση, οι τέσσερις από τους πέντε εμπλεκόμενους είχαν εγκατασταθεί στη Ζάκυνθο, ενώ ο πέμπτος διατηρούσε επαφές με την Κάτω Αχαΐα. Οι δύο πρώτοι συνελήφθησαν στο νησί, ενώ ο τρίτος εντοπίστηκε στην Αχαΐα, σε συντονισμένες επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα.

Η ανάλυση του υλικού από κάμερες ασφαλείας και άλλων αποδεικτικών στοιχείων αποκάλυψε τη διαδρομή των δραστών μετά τη διάρρηξη. Σύμφωνα με τις αρχές, τα κλοπιμαία μεταφέρθηκαν στην Αθήνα, όπου πωλήθηκαν σε επιχείρηση στην περιοχή της Ομόνοιας το επόμενο πρωί.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των δύο συνεργών που διαφεύγουν, ενώ εξετάζεται η πιθανή εμπλοκή της ίδιας ομάδας και σε άλλες παρόμοιες διαρρήξεις στην ευρύτερη περιοχή της Αμαλιάδας, μεταξύ αυτών και σε δεύτερο κοσμηματοπωλείο.

