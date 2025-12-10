Αμαλιάδα: Βρέθηκαν κλειδιά στη Λαϊκή Αγορά – Έκκληση του Δήμου Ήλιδας για τον εντοπισμό του ιδιοκτήτη

Ο Δήμος Ήλιδας ενημερώνει τους πολίτες ότι το περασμένο Σάββατο, κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαριότητας στη Λαϊκή Αγορά Αμαλιάδας, εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Καθαριότητας εντόπισαν ένα σετ κλειδιών συνοδευόμενο από δερμάτινο μπρελόκ.

Τα κλειδιά παραδόθηκαν -όπως προβλέπεται- στους αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ήλιδας και με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας δημοσιεύεται οι φωτογραφίες των κλειδιών, προκειμένου να εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης.

Όποιος αναγνωρίζει τα κλειδιά του στη σχετική φωτογραφία, παρακαλείται να απευθυνθεί στο Τμήμα Ασφαλείας Ήλιδας για την παραλαβή τους.

Ο Δήμος Ήλιδας ευχαριστεί τους εργαζόμενους της Υπηρεσίας Καθαριότητας για την υπευθυνότητα και τον επαγγελματισμό τους.

