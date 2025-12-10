Αμαλιάδα: Βρέθηκαν κλειδιά στη Λαϊκή Αγορά – Έκκληση του Δήμου Ήλιδας για τον εντοπισμό του ιδιοκτήτη

Σε ανακοίνωση προχώρησε ο Δήμος Ήλιδας για σετ κλειδιών που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών καθαριότητας στη Λαϊκή Αγορά Αμαλιάδας, καλώντας τον ιδιοκτήτη να απευθυνθεί στο Τμήμα Ασφαλείας.

Αμαλιάδα: Βρέθηκαν κλειδιά στη Λαϊκή Αγορά - Έκκληση του Δήμου Ήλιδας για τον εντοπισμό του ιδιοκτήτη
10 Δεκ. 2025 11:47
Pelop News

Ο Δήμος Ήλιδας ενημερώνει τους πολίτες ότι το περασμένο Σάββατο, κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαριότητας στη Λαϊκή Αγορά Αμαλιάδας, εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Καθαριότητας εντόπισαν ένα σετ κλειδιών συνοδευόμενο από δερμάτινο μπρελόκ.

Τα κλειδιά παραδόθηκαν -όπως προβλέπεται- στους αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ήλιδας και με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας δημοσιεύεται οι φωτογραφίες των κλειδιών, προκειμένου να εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης.

Αμαλιάδα: Βρέθηκαν κλειδιά στη Λαϊκή Αγορά - Έκκληση του Δήμου Ήλιδας για τον εντοπισμό του ιδιοκτήτη Αμαλιάδα: Βρέθηκαν κλειδιά στη Λαϊκή Αγορά - Έκκληση του Δήμου Ήλιδας για τον εντοπισμό του ιδιοκτήτη

Όποιος αναγνωρίζει τα κλειδιά του στη σχετική φωτογραφία, παρακαλείται να απευθυνθεί στο Τμήμα Ασφαλείας Ήλιδας για την παραλαβή τους.

Ο Δήμος Ήλιδας ευχαριστεί τους εργαζόμενους της Υπηρεσίας Καθαριότητας για την υπευθυνότητα και τον επαγγελματισμό τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Αυτές οι σούπες δυναμώνουν το ανοσοποιητικό και μας προστατεύουν από ιώσεις και λοιμώξεις
23:39 Αρίνια Σαμπαλένκα: Δεν έχω τίποτα εναντίον των τρανς αλλά δεν είναι δίκαιο να παίζουν κόντρα σε γυναίκες
23:21 Σμόκι Ρόμπινσον: Αίτηση περιοριστικής εντολής σε βάρος γυναίκας που τον κατηγορεί για σεξουαλική κακοποίηση
22:55 «Αυτό που δέχομαι πάρα πολύ είναι σεξουαλικά πεσίματα» η αποκάλυψη της Ναταλίας Δραγούμη
22:45 Οι αξίες των Ελλήνων του εξωτερικού, Τζίμας, Κωστούλας και Μαυροπάνος
22:36 Τέβιν Μακ: Κάτοικος Ρόδου ο πρώην άσος του Απόλλωνα
22:27 «Με ντροπή, με ταπεινότητα να αξίζω άραγε τόση αγάπη;» συγκλονίζει η ψυχολόγος Άννα Κανδαράκη
22:21 ΗΠΑ: Απίστευτο, οι τουρίστες από 42 χώρες-ανάμεσα τους και η Ελλάδα- υποχρεωμένοι να προσκομίζουν ιστορικό 5 ετών στα social media, για να μπουν στη χώρα!
22:11 Φοινικούντα: Τα σημεία κλειδιά της υπόθεσης, η διαθήκη και τα τηλέφωνα «έκαψαν» τον ανιψιό και μπήκε στο κάδρο για τη διπλή δολοφονία, ΒΙΝΤΕΟ
22:00 Γάζα: Ο αθέατος πόλεμος και οι ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις, με τις… ευλογίες του Ισραήλ, ΒΙΝΤΕΟ
21:50 «Υπάρχει σχέδιο και στρατηγική αρκεί να έρθουν οι αγρότες»
21:41 Ηλικιωμένος σε χωριό της Αιγιάλειας τραυματίστηκε από κυνηγετικό όπλο
21:31 Περίεργη εξαφάνιση 16χρονης στην Αθήνα
21:21 Με κάθε επισημότητα ο Μόντε Μόρις στον Ολυμπιακό, ΒΙΝΤΕΟ
21:12 Κολομβία: Ο Πρόεδρος της χώρας προτείνει «γενική αμνηστία» και τον σχηματισμό «μεταβατικής κυβέρνησης»
21:01 Η Γκιλφόιλ στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Όλα όσα συζήτησε με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
20:52 Το Ισραήλ «διώχνει» τη μία χώρα μετά την άλλη από τη Eurovision 2026
20:43 «Ο ξάδερφός μου μετά την διπλή δολοφονία ένιωθε βασιλιάς», ξέσπασμα για όσα έγιναν στη Φοινικούντα
20:31 Πάτρα: Άγρια επίθεση με κατσαβίδι και απόπειρα ληστείας σε δύο 23χρονους στο κέντρο της πόλης
20:21 Ελλάδα: Συνολικά 7 κλινικές είχαν λάβει το σπέρμα του Δανού δότη με το γονίδιο καρκίνου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ