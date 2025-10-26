Αμφιλοχία: Πέθανε πολύ γνωστή πολιτικός μηχανικός…

Αύριο Δευτέρα 27 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αμφιλοχίας η κηδεία της

Αμφιλοχία: Πέθανε πολύ γνωστή πολιτικός μηχανικός...
26 Οκτ. 2025 15:54
Pelop News

Πένθος  στην Αμφιλοχία λόγω του θανάτου της Μαρίας Μπαρμπούτη, η οποία έφυγε από τη ζωή το πρωί της Κυριακής 26 Οκτωβρίου, σε ηλικία 67 ετών.

Ηταν πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα και ιδιαίτερα γνωστή και αγαπητή στην τοπική κοινωνία, χάρη στην πολύχρονη επαγγελματική της δραστηριότητα και την παρουσία της σε δημόσια έργα και ιδιωτικές κατασκευές σε όλη την περιοχή της Αμφιλοχίας και της ευρύτερης Αιτωλοακαρνανίας.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Δευτέρα 27 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αμφιλοχίας στις 10:00 π.μ.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:40 Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας συμμετείχε στο «Pink the city» ΦΩΤΟ
16:30 Αγρίνιο: Βγήκε «οφ» ο αξονικός στο Νοσοκομείο
16:23 ΕΟ Ιτέας-Αντιρρίου: Ενας 21χρονος νεκρός και ένας 37χρονος σοβαρά τραυματισμένος
16:20 Οικογενειακή» βραδιά για την ΑΕ Ροϊτίκων
16:13 Καλαμπάκα: Στη σκιά των βράχων
16:04 Στη Ναύπακτο ο Σπύρος Σκιαδαρέσης
15:59 Δείτε τι έφαγε για μεσημέρι ο Φωκίων Ζαϊμης!
15:54 Αμφιλοχία: Πέθανε πολύ γνωστή πολιτικός μηχανικός…
15:44 Rising Stars: Ο Προμηθέας έχασε από τον Παναθηναϊκό
15:38 Μέτρα από τον Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης για την έξαρση της ευλογιάς προβάτων ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
15:30 Ελευθεριάδης: «Πετύχαμε μεγάλη νίκη»
15:21 Εγκαίνια πρόσοψης Πεντάγωνου: Οργιο φημών για το αν θα παραστούν Καραμανλής, Σαμαράς
15:10 Ρωσία: «Λάθος να λέμε για ακύρωση της συνάντηση Πούτιν-Τραμπ»
15:00 Η μπηχτή Νετανιάχου για τις διεθνείς δυνάμεις και το Ισραήλ
14:51 ΠΑΣΟΚ: «Ο πρωθυπουργός με θράσος υποδύεται τον “ήρωα της διαφάνειας”»
14:42 ΟΠΕΚΕΠΕ: Πολύ σκληρή δήλωση Βελόπουλου για Μητσοτάκη
14:36 Βραζιλία: Δολοφόνησαν εν ψυχρώ 18χρονο Έλληνα
14:23 ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας: Και ο Σταύρος Γεράνιος με Αντώνη Κουνάβη
14:11 Ρωσία: Φόβος και τρόμος η «φτερωτή καταιγίδα», το νέο υπερόπλο
14:00 Πάτρα: Τα παιδιά έστειλαν μήνυμα, εκδήλωση για την πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ