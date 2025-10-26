Αμφιλοχία: Πέθανε πολύ γνωστή πολιτικός μηχανικός...

Πένθος στην Αμφιλοχία λόγω του θανάτου της Μαρίας Μπαρμπούτη, η οποία έφυγε από τη ζωή το πρωί της Κυριακής 26 Οκτωβρίου, σε ηλικία 67 ετών.

Ηταν πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα και ιδιαίτερα γνωστή και αγαπητή στην τοπική κοινωνία, χάρη στην πολύχρονη επαγγελματική της δραστηριότητα και την παρουσία της σε δημόσια έργα και ιδιωτικές κατασκευές σε όλη την περιοχή της Αμφιλοχίας και της ευρύτερης Αιτωλοακαρνανίας.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Δευτέρα 27 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αμφιλοχίας στις 10:00 π.μ.

