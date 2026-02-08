«Αμόκ» προκάλεσε η Κλέλια Ανδριολάτου με την ανάρτησή της ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαδικτυακό αμόκ προκάλεσε η Κλέλια Ανδριολάτου! Πόζαρε με λευκό κορμάκι σε δημοσίευση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το μοντέλο και ηθοποιός μοιράστηκε την Κυριακή με τους διαδικτυακούς φίλους στο Instagram, διαφορετικές λήψεις της, στις οποίες εμφανίστηκε με ένα κορμάκι σε λευκή απόχρωση.

Σε μερικά στιγμιότυπα κοιτούσε τον φακό, ενώ σε άλλα διαφαινόταν πίσω από μία κουρτίνα.

«Ηλιόλουστη ημέρα», έγραψε η Κλέλια Ανδριολάτου στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

