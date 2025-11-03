Αν έχεις αδειοδότηση για Φωτοβολταϊκό Πάρκο έως 500kW στην Πελοπόννησο, η CrediaBank σου προσφέρει προνομιακούς όρους χρηματοδότησης*, για να υλοποιήσεις την «πράσινη» επένδυσή σου

03 Νοέ. 2025 13:47
Pelop News

Η Πελοπόννησος αποτελεί διαχρονικά περιοχή με έντονη επενδυτική και οικονομική δραστηριότητα. Την τελευταία δεκαετία οι σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές και οι παρεμβάσεις στον ενεργειακό τομέα, έχουν δημιουργήσει νέες δυνατότητες και ευκαιρίες ανάπτυξης. Η χορήγηση νέων αδειών για την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος έως 500kW ενισχύει περαιτέρω το επιχειρηματικό περιβάλλον, προσφέροντας προοπτικές για βιώσιμη ανάπτυξη.

Ανταποκρινόμενη στη νέα δυναμική της αγοράς, η CrediaBank, η Νέα Τράπεζα που δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση της Attica Bank και της Παγκρήτιας Τράπεζας, προσφέρει τη δυνατότητα χρηματοδότησης έως και το 90%   του κόστους κατασκευής του νέου Φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος έως 500kW, υπό όρους. Η χρηματοδότηση δύναται να παρασχεθεί με ανταγωνιστικό επιτόκιο, χωρίς έξοδα δανείου, με διάρκεια έως 18 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 18 μήνες.

Με ευελιξία, αμεσότητα, ανθρώπινη προσέγγιση και προσήλωση στη βιώσιμη ανάπτυξη, η CrediaBank προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και ισχυρά κίνητρα για «πράσινες» επενδύσεις. Παραμένοντας πιστή στη δέσμευσή της για έναν καλύτερο και πιο βιώσιμο κόσμο, στηρίζει ενεργά την ενεργειακή μετάβαση και την ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Οι επενδυτές  μπορούν να επισκεφθούν ένα κατάστημα CrediaBank χωρίς ραντεβού ή να καλέσουν  στο 210 3669009 για να ενημερωθούν για τη δυνατότητα χρηματοδότησης του επενδυτικού τους πλάνου.

(*εφόσον πληροίς τις σχετικές προϋποθέσεις)
