Αναδιάρθρωση μέσω αποεπένδυσης για τη ΔΟΥΡΟΣ ΑΕ: Πουλήθηκε το παλιό εργοστάσιο

Στα 2,75 εκατ. ευρώ η τιμή πώλησης – Το ποσό θα διατεθεί για την αποπληρωμή οφειλών σε Δημοσίου και ΕΦΚΑ

Αναδιάρθρωση μέσω αποεπένδυσης για τη ΔΟΥΡΟΣ ΑΕ: Πουλήθηκε το παλιό εργοστάσιο Το κτίριο δεν έγινε γνωστό ποιος το απέκτησε
26 Μαρ. 2026 15:00
Pelop News

Η ΔΟΥΡΟΣ ΑΕ προχωρά σε σημαντική αποεπένδυση ακινήτων, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των οικονομικών της υποχρεώσεων και επαναπροσδιορισμού του επιχειρηματικού της μοντέλου. Συγκεκριμένα, η εταιρεία ανακοίνωσε την πώληση των ακινήτων του πρώην εργοστασίου της στην Πάτρα, έναντι τιμήματος 2,75 εκατ. ευρώ.

Το ακίνητο, που βρίσκεται εκτός παραγωγικής λειτουργίας εδώ και χρόνια, αποτελεί πλέον μη παραγωγικό στοιχείο ενεργητικού, με τη διοίκηση να επιλέγει τη ρευστοποίησή του για ενίσχυση της ρευστότητας.

Θετική εξέλιξη για τον Θεόδωρο Δούρο

Το σύνολο των εσόδων από τη συναλλαγή θα κατευθυνθεί απευθείας στην πρόωρη εξόφληση ρυθμισμένων οφειλών προς την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ, επιταχύνοντας τη διαδικασία απομείωσης του δημόσιου χρέους της εταιρείας. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία (καταστάσεις 2024), οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το Δημόσιο (ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ και παρακρατούμενοι φόροι) ανέρχονταν σε περίπου 1,19 εκατ. ευρώ, ενώ οι οφειλές προς τον ΕΦΚΑ διαμορφώνονταν σε 816 χιλ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τον τραπεζικό δανεισμό, η εταιρεία υλοποιεί την αναδιάρθρωσή του μέσω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 2,1 εκατ. ευρώ, με τη συμμετοχή της COSMOS DEVELOPMENTS. Το κεφάλαιο θα κατευθυνθεί αποκλειστικά στην εξόφληση υποχρεώσεων προς τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης δανείων, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα του ισολογισμού.

Συνολικά, οι κινήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο εξυγίανσης, που περιλαμβάνει απομόχλευση, αναδιάρθρωση υποχρεώσεων με στόχο τη σταδιακή σταθεροποίηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.

