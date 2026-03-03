Αναδρομικά συνταξιούχων: Ποιοι τα πήραν και ποιοι αναμένουν

Οι επιστροφές αναδρομικών ποσών σε χιλιάδες συνταξιούχους συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς από τον e-ΕΦΚΑ, στο πλαίσιο της εκκαθάρισης μακροχρόνιων εκκρεμοτήτων. Τα ποσά κυμαίνονται από μερικές εκατοντάδες έως και 12.500 ευρώ σε ορισμένες περιπτώσεις, ενώ σε πολλούς δικαιούχους συνοδεύονται και από μόνιμες αυξήσεις στις μηνιαίες συντάξεις.

Πρόσφατα, 7.926 συνταξιούχοι λόγω γήρατος, θανάτου και αναπηρίας έλαβαν αναδρομικά συνολικού ύψους περίπου 13,375 εκατ. ευρώ. Οι δικαιούχοι προέρχονται από τα τέως Ταμεία ΤΑΠ-ΔΕΗ, ΙΚΑ, ΤΑΠΑΕ, ΤΣΑΥ, ΤΑΠΟΤΕ, ΙΚΑ-ΤΑΠΙΛΤ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΗΔΙΚΑ, ΙΚΑ-ΝΠΔΔ, ΕΤΒΑ και ΤΣΠΑΤΕ.

Επίσης, τις επόμενες ημέρες αναμένεται η καταβολή αναδρομικών σε περίπου 7.300 αποστράτους, τα οποία αφορούν την αφαίρεση της κράτησης του ν. 4093/2012 από τα μερίσματα των Μετοχικών Ταμείων. Η κράτηση αυτή εφαρμοζόταν όταν το άθροισμα κύριας σύνταξης και μερίσματος ξεπερνούσε τα 1.000 ευρώ. Με την τροποποίηση, η μείωση υπολογίζεται πλέον μόνο στην κύρια σύνταξη, με αποτέλεσμα αυξήσεις από τον Απρίλιο 2023 και εκκρεμή αναδρομικά για την περίοδο 1/1/2021 – 31/3/2023 (27 μήνες), με μέσο ποσό περί τα 2.800 ευρώ.

Νέες ρυθμίσεις για συντάξεις ενστόλων

Για στρατιωτικούς, αστυνομικούς, πυροσβέστες και λιμενικούς, νέες διατάξεις που παρουσίασε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς προβλέπουν αναπροσαρμογή των συντάξεων αναλογικά με τις μισθολογικές αυξήσεις των εν ενεργεία. Οι αλλαγές αφορούν περίπου 5.500 παθόντες εν υπηρεσία και πολεμικούς συνταξιούχους, με αυξήσεις έως 120 ευρώ μηνιαίως και αναδρομικά από 1/10/2025 (εφάπαξ δαπάνη περί τα 1,95 εκατ. ευρώ για το τελευταίο τρίμηνο 2025). Η πάγια ετήσια δαπάνη εκτιμάται σε 7,78 εκατ. ευρώ.

Κατηγορίες δικαιούχων που παραμένουν σε αναμονή

Αναδρομικά 11μήνου (11/6/2015 – 12/5/2016) : Αφορούν περίπου 370.000 συνταξιούχους που έχουν κερδίσει δικαστικές αποφάσεις. Μέχρι στιγμής έχουν καταβληθεί σε περίπου 20.000, με ποσά έως 4.500 ευρώ (συν τόκους σε πολλές περιπτώσεις), λόγω καθυστερήσεων στην εκδίκαση.

: Αφορούν περίπου 370.000 συνταξιούχους που έχουν κερδίσει δικαστικές αποφάσεις. Μέχρι στιγμής έχουν καταβληθεί σε περίπου 20.000, με ποσά έως 4.500 ευρώ (συν τόκους σε πολλές περιπτώσεις), λόγω καθυστερήσεων στην εκδίκαση. Συνταξιούχοι με πάνω από 30 έτη ασφάλισης : Περίπου 41.000 δικαιούχοι που συνταξιοδοτήθηκαν μετά τον Μάιο 2016 δεν έχουν λάβει ακόμη τις αυξήσεις από τον ν. 4670/2020 (νόμος Βρούτση). Τα αναδρομικά, από Οκτώβριο 2019 και έως 7 έτη σε ορισμένες περιπτώσεις, κυμαίνονται συνήθως από 5.000 έως 8.000 ευρώ (έως και πάνω από 8.500 ευρώ σε υψηλές αποδοχές και 40 έτη).

: Περίπου 41.000 δικαιούχοι που συνταξιοδοτήθηκαν μετά τον Μάιο 2016 δεν έχουν λάβει ακόμη τις αυξήσεις από τον ν. 4670/2020 (νόμος Βρούτση). Τα αναδρομικά, από Οκτώβριο 2019 και έως 7 έτη σε ορισμένες περιπτώσεις, κυμαίνονται συνήθως από 5.000 έως 8.000 ευρώ (έως και πάνω από 8.500 ευρώ σε υψηλές αποδοχές και 40 έτη). Παράλληλη ασφάλιση : Περίπου 10.000 συνταξιούχοι με εισφορές σε πολλαπλά ταμεία δικαιούνται προσαυξήσεις (συχνά ελλιπείς ή μη αποδοθείσες), με αναδρομικά από 2.500 έως 12.500 ευρώ και μόνιμη αύξηση σύνταξης.

: Περίπου 10.000 συνταξιούχοι με εισφορές σε πολλαπλά ταμεία δικαιούνται προσαυξήσεις (συχνά ελλιπείς ή μη αποδοθείσες), με αναδρομικά από 2.500 έως 12.500 ευρώ και μόνιμη αύξηση σύνταξης. Αναπηρικές συντάξεις και κρατήσεις ασθένειας: Περίπου 2.000 περιπτώσεις με καθυστερήσεις λόγω ΚΕΠΑ, όπου οφείλονται αναδρομικά για μήνες παράτασης. Επίσης, επιστροφή αχρεωστήστως κρατήσεων ασθένειας σε τυφλούς με Επίδομα Απόλυτης Αναπηρίας από Μάρτιο 2020.

Οι διαδικασίες εκκαθάρισης συνεχίζονται συστηματικά από τον e-ΕΦΚΑ, με στόχο την ταχύτερη απόδοση των οφειλόμενων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



