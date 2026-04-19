«Ανακαινίζω»: Νέο πρόγραμμα για τη στέγαση με επιδοτήσεις έως 36.000 ευρώ – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Στις αρχές Ιουνίου, εκτός απροόπτου, αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», το οποίο επανασχεδιάζεται ριζικά με στόχο να λειτουργήσει ως πιο αποτελεσματικό εργαλείο στεγαστικής πολιτικής και να συμβάλει στην αύξηση της διαθέσιμης κατοικίας.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να κινητοποιήσει χιλιάδες ιδιοκτήτες, ώστε παλαιά ή κλειστά ακίνητα να επιστρέψουν στην αγορά είτε προς ενοικίαση είτε προς ιδιοκατοίκηση, σε μια περίοδο που το κόστος στέγασης παραμένει ιδιαίτερα υψηλό.

Δύο υποχρεωτικά σκέλη στο νέο μοντέλο

Όπως προβλέπει ο σχεδιασμός του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το νέο «Ανακαινίζω» χωρίζεται σε δύο υποχρεωτικά σκέλη: την ανακαίνιση και την ενεργειακή αναβάθμιση.

Σε αντίθεση με προηγούμενα προγράμματα, ο δικαιούχος δεν μπορεί να επιλέξει μόνο ένα μέρος των εργασιών, καθώς η λογική είναι η συνολική αναβάθμιση των ακινήτων και όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις.

Τι περιλαμβάνει η ανακαίνιση

Το πρώτο σκέλος αφορά πλήρεις εργασίες αποκατάστασης και λειτουργικής αναβάθμισης, όπως υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, επισκευές τοιχοποιίας, αντικατάσταση δαπέδων, ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας, αλλά και ελαιοχρωματισμούς.

Στόχος είναι τα ακίνητα να καθίστανται πλήρως κατοικήσιμα, αίροντας βασικά εμπόδια που μέχρι σήμερα απέτρεπαν πολλούς ιδιοκτήτες από την αξιοποίησή τους.

Ενεργειακή αναβάθμιση με στοχευμένες παρεμβάσεις

Το δεύτερο σκέλος αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση, με παρεμβάσεις όπως αντικατάσταση κουφωμάτων, εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα ή συστημάτων ΑΠΕ για ζεστό νερό, αλλαγή συστημάτων θέρμανσης και ψύξης (αντλίες θερμότητας, λέβητες βιομάζας), καθώς και θερμομονώσεις.

Υποχρεωτικά θα πρέπει να υλοποιούνται τουλάχιστον τρεις παρεμβάσεις, εκ των οποίων οι δύο χαμηλής τεχνικής δυσκολίας, ώστε να εξασφαλίζεται ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς υπερβολικό κόστος.

Παράλληλα, τα ακίνητα θα πρέπει να ανεβάζουν τουλάχιστον μία ενεργειακή κλάση, με την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης πριν και μετά τις εργασίες.

Γενναία χρηματοδότηση και υψηλές επιδοτήσεις

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ, με στόχο την ανακαίνιση 15.000 έως 20.000 κατοικιών, κυρίως παλαιών διαμερισμάτων των δεκαετιών ’80 και ’90.

Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ανώτατο όριο τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Το βασικό ποσοστό επιδότησης διαμορφώνεται στο 80%, ενώ μπορεί να φτάσει έως και 90% με προσαυξήσεις για νησιωτικές και ορεινές περιοχές ή ειδικές κοινωνικές ομάδες, όπως τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και άτομα με αναπηρία.

Κίνητρα για επιστροφή κατοικιών στην αγορά

Το πρόγραμμα αφορά τόσο κλειστά όσο και ανοιχτά ακίνητα, με την υποχρέωση για τα πρώτα να διατεθούν είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση τουλάχιστον πέντε ετών.

Παράλληλα, προβλέπεται ρητή απαγόρευση αξιοποίησης μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb για πέντε χρόνια, με στόχο την ενίσχυση της μακροχρόνιας αγοράς κατοικίας.

Διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά όρια φτάνουν έως τις 25.000 ευρώ για άγαμο και έως τις 35.000 ευρώ για έγγαμο χωρίς παιδιά, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Το μέτρο καλύπτει και μεσαία εισοδήματα, διευρύνοντας σημαντικά τη δεξαμενή των δικαιούχων.

Πίεση στη στέγαση και ανάγκη παρέμβασης

Η αναγκαιότητα του προγράμματος ενισχύεται από τη συνεχιζόμενη στεγαστική πίεση, τις αυξήσεις στα οικοδομικά υλικά και το υψηλό ενεργειακό κόστος.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα παραμένει μεταξύ των χωρών με το υψηλότερο ποσοστό νοικοκυριών που δαπανούν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για στέγαση, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος.

Το νέο «Ανακαινίζω» επιχειρεί να απαντήσει σε αυτή την πίεση, συνδέοντας την αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος με την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών στην αγορά.

