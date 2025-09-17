Ανάκαμψη στην ελληνική αγορά επαγγελματικών ακινήτων: Οι τάσεις τιμών και τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν την αξία τους

Η ελληνική αγορά επαγγελματικών ακινήτων εμφανίζει έντονα σημάδια δυναμικής και ανάκαμψης, με τις επενδύσεις σε τουριστικά ακίνητα να κερδίζουν σταθερά έδαφος, σύμφωνα με έρευνα της Cerved Υπηρεσίες Ακινήτων. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το ενδιαφέρον για τα ξενοδοχεία και τις τουριστικές μονάδες παραμένει ισχυρό, ενώ ακολουθούν καταστήματα, σύγχρονα γραφεία και αποθηκευτικοί χώροι, με προοπτικές διατήρησης της ζήτησης για τα επόμενα χρόνια.

Οι κατηγορίες ακινήτων με τη μεγαλύτερη ζήτηση

Σύμφωνα με την έρευνα, τα ποσοστά ενδιαφέροντος ανά κατηγορία ακινήτων διαμορφώνονται ως εξής:

Τουριστικά ακίνητα: 36% – κορυφαία επιλογή των επενδυτών

36% – κορυφαία επιλογή των επενδυτών Καταστήματα σε κεντρικές εμπορικές πιάτσες: 30%

30% Σύγχρονα γραφεία: 21%

21% Αποθηκευτικοί χώροι: 13%

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι οι επενδυτές δίνουν έμφαση τόσο στην αποδοτικότητα της επένδυσης όσο και στη δυνατότητα ιδιόχρησης. Το 43% των συμμετεχόντων θεωρεί και τα δύο ισοδύναμα σημαντικά, ενώ το 38% εστιάζει κυρίως σε ακίνητα επενδυτικού χαρακτήρα και το 19% προτιμά ιδιόχρηση.

Αγορά γραφείων

Η ζήτηση για γραφεία συγκεντρώνεται κυρίως στα κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, όπως σημειώνει το 44% των ειδικών. Στην Αθήνα, ενδιαφέρον εκδηλώνεται επίσης στα βόρεια (29%) και νότια προάστια (26%), ενώ στη Θεσσαλονίκη, οι ανατολικές περιοχές συγκεντρώνουν το 38% των προτιμήσεων.

Τα στοιχεία που αυξάνουν την αξία ενός γραφείου είναι:

Θέση: 49%

49% Ενεργειακή απόδοση & συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση: 22%

22% Επιφάνεια: 6%

Οι τάσεις τιμών στην αγορά γραφείων εμφανίζονται κυρίως ανοδικές για το 48% των συμμετεχόντων, ενώ το 47% εκτιμά ότι οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές και μόλις το 5% προβλέπει πτώση.

Καταστήματα

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση ζήτησης εντοπίζεται στο κέντρο των δύο πόλεων: Αθήνα (52%) και Θεσσαλονίκη (60%). Στην Αθήνα, η προτίμηση επεκτείνεται στα νότια προάστια (24%) και στα εμπορικά κέντρα (19%), ενώ στα βόρεια προάστια συγκεντρώνεται μόλις το 5%. Στη Θεσσαλονίκη, τα ανατολικά προάστια και τα εμπορικά κέντρα συγκεντρώνουν το 20% της ζήτησης.

Οι τάσεις τιμών καταστημάτων παρουσιάζουν ομοιότητες με τις γραφειακές μονάδες: ανοδικές για 47% και σταθερές για άλλο 47%, με μόλις 6% να εμφανίζει πτώση.

Αποθηκευτικοί χώροι

Η δυτική Αττική συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον (54%), ενώ ακολουθούν:

Άξονας Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης: 19%

19% Ευρύτερη περιοχή Μεσογείων: 16%

16% Κέντρο Αθήνας: 8%

Στη Θεσσαλονίκη, το 88% των επενδυτών επικεντρώνεται στη δυτική πλευρά της πόλης. Τα χαρακτηριστικά που αυξάνουν την αξία των αποθηκευτικών χώρων είναι: θέση (47%), ενεργειακή απόδοση και σύγχρονα χαρακτηριστικά (29%), επιφάνεια (24%). Η πλειοψηφία (60%) προβλέπει σταθερές τιμές, ενώ το 36% αναμένει άνοδο και μόλις 4% πτώση.

Προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα τουριστικά ακίνητα θα συνεχίσουν να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον (45%), ακολουθούμενα από καταστήματα (21%), αποθηκευτικούς χώρους (19%) και σύγχρονα γραφεία (15%).

Η έρευνα της Cerved πραγματοποιήθηκε με συμμετοχή πιστοποιημένων εκτιμητών και συμβούλων ακίνητης περιουσίας από κτηματομεσιτικά γραφεία σε όλη την Ελλάδα, αναδεικνύοντας τις περιοχές και τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν την αξία των επαγγελματικών ακινήτων και προσφέροντας έναν οδηγό για τους επενδυτές που αναζητούν ευκαιρίες στην αγορά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

