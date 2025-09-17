Ανάκαμψη στην ελληνική αγορά επαγγελματικών ακινήτων: Οι τάσεις τιμών και τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν την αξία τους

Ερευνα της Cerved αναδεικνύει τις κατηγορίες ακινήτων με τη μεγαλύτερη ζήτηση

Ανάκαμψη στην ελληνική αγορά επαγγελματικών ακινήτων: Οι τάσεις τιμών και τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν την αξία τους
17 Σεπ. 2025 9:14
Pelop News

Η ελληνική αγορά επαγγελματικών ακινήτων εμφανίζει έντονα σημάδια δυναμικής και ανάκαμψης, με τις επενδύσεις σε τουριστικά ακίνητα να κερδίζουν σταθερά έδαφος, σύμφωνα με έρευνα της Cerved Υπηρεσίες Ακινήτων. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το ενδιαφέρον για τα ξενοδοχεία και τις τουριστικές μονάδες παραμένει ισχυρό, ενώ ακολουθούν καταστήματα, σύγχρονα γραφεία και αποθηκευτικοί χώροι, με προοπτικές διατήρησης της ζήτησης για τα επόμενα χρόνια.

Οι κατηγορίες ακινήτων με τη μεγαλύτερη ζήτηση

Σύμφωνα με την έρευνα, τα ποσοστά ενδιαφέροντος ανά κατηγορία ακινήτων διαμορφώνονται ως εξής:

  • Τουριστικά ακίνητα: 36% – κορυφαία επιλογή των επενδυτών
  • Καταστήματα σε κεντρικές εμπορικές πιάτσες: 30%
  • Σύγχρονα γραφεία: 21%
  • Αποθηκευτικοί χώροι: 13%

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι οι επενδυτές δίνουν έμφαση τόσο στην αποδοτικότητα της επένδυσης όσο και στη δυνατότητα ιδιόχρησης. Το 43% των συμμετεχόντων θεωρεί και τα δύο ισοδύναμα σημαντικά, ενώ το 38% εστιάζει κυρίως σε ακίνητα επενδυτικού χαρακτήρα και το 19% προτιμά ιδιόχρηση.

Αγορά γραφείων

Η ζήτηση για γραφεία συγκεντρώνεται κυρίως στα κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, όπως σημειώνει το 44% των ειδικών. Στην Αθήνα, ενδιαφέρον εκδηλώνεται επίσης στα βόρεια (29%) και νότια προάστια (26%), ενώ στη Θεσσαλονίκη, οι ανατολικές περιοχές συγκεντρώνουν το 38% των προτιμήσεων.

Τα στοιχεία που αυξάνουν την αξία ενός γραφείου είναι:

  • Θέση: 49%
  • Ενεργειακή απόδοση & συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση: 22%
  • Επιφάνεια: 6%

Οι τάσεις τιμών στην αγορά γραφείων εμφανίζονται κυρίως ανοδικές για το 48% των συμμετεχόντων, ενώ το 47% εκτιμά ότι οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές και μόλις το 5% προβλέπει πτώση.

Καταστήματα

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση ζήτησης εντοπίζεται στο κέντρο των δύο πόλεων: Αθήνα (52%) και Θεσσαλονίκη (60%). Στην Αθήνα, η προτίμηση επεκτείνεται στα νότια προάστια (24%) και στα εμπορικά κέντρα (19%), ενώ στα βόρεια προάστια συγκεντρώνεται μόλις το 5%. Στη Θεσσαλονίκη, τα ανατολικά προάστια και τα εμπορικά κέντρα συγκεντρώνουν το 20% της ζήτησης.

Οι τάσεις τιμών καταστημάτων παρουσιάζουν ομοιότητες με τις γραφειακές μονάδες: ανοδικές για 47% και σταθερές για άλλο 47%, με μόλις 6% να εμφανίζει πτώση.

Αποθηκευτικοί χώροι

Η δυτική Αττική συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον (54%), ενώ ακολουθούν:

  • Άξονας Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης: 19%
  • Ευρύτερη περιοχή Μεσογείων: 16%
  • Κέντρο Αθήνας: 8%

Στη Θεσσαλονίκη, το 88% των επενδυτών επικεντρώνεται στη δυτική πλευρά της πόλης. Τα χαρακτηριστικά που αυξάνουν την αξία των αποθηκευτικών χώρων είναι: θέση (47%), ενεργειακή απόδοση και σύγχρονα χαρακτηριστικά (29%), επιφάνεια (24%). Η πλειοψηφία (60%) προβλέπει σταθερές τιμές, ενώ το 36% αναμένει άνοδο και μόλις 4% πτώση.

Προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα τουριστικά ακίνητα θα συνεχίσουν να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον (45%), ακολουθούμενα από καταστήματα (21%), αποθηκευτικούς χώρους (19%) και σύγχρονα γραφεία (15%).

Η έρευνα της Cerved πραγματοποιήθηκε με συμμετοχή πιστοποιημένων εκτιμητών και συμβούλων ακίνητης περιουσίας από κτηματομεσιτικά γραφεία σε όλη την Ελλάδα, αναδεικνύοντας τις περιοχές και τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν την αξία των επαγγελματικών ακινήτων και προσφέροντας έναν οδηγό για τους επενδυτές που αναζητούν ευκαιρίες στην αγορά.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:13 «Δεν φοβόμουν και θα πολεμήσω μέχρι τελευταία στιγμή για να αθωωθώ» ξεκάθαρος ο 21χρονος που αφέθηκε ελεύθερος
20:53 «Οκ βγάλε βίντεο που βγάζεις μόνο το πάνω», τα απειλητικά μηνύματα σε ανήλικες
20:49 Και επίσημα Συρμής στην Παναχαϊκή
20:41 Φρίκη στην Ινδία: Έθαψαν ζωντανό μωρό 20 ημερών!
20:29 «Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος, δεν αποκλείεται να έβαλε μόνος τον κοριό», η οικογένεια του για τον Μαζωνάκη
20:19 Χανιά: Φωτιά στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:14 «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα χάσει η Άγκυρα και θα καεί η Κωνσταντινούπολη» 
20:11 Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ δυνατό τεστ με τη Σαγκάη
20:00 Δημοσκόπηση MRB: ΝΔ 28,1%, ΠΑΣΟΚ 13,7% και Ελληνική Λύση 12%
19:49 Παύλος Φύσσας: Πλήθος κόσμου στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:42 Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα ΒΙΝΤΕΟ
19:37 Σοκ, χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι τη γυναίκα του
19:30 Οπαδοί Παναχαϊκής: Η αλλαγή στον περιοριστικό όρο που βγάζει από την ταλαιπωρία τους «25»
19:27 19χρονη κατήγγειλε τους γονείς της, υποστήριξε ότι ο πατέρας της την απείλησε με κυνηγετικό όπλο και μαχαίρι!
19:21 Μία μητέρα απήγαγε τον 5χρονο γιο της και έκτοτε αγνοούνται!
19:14 Κάλεσμα της Περιφέρειας για συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD&DRINKS by Detrop
19:12 Θ. Καμπέρου στον Peloponnisos FM: «Η επιτυχία θέλει οργάνωση και πειθαρχία»
19:06 Πάτρα: Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς νερό το Σάββατο και την Κυριακή
18:59 Οριστικά στη Νέα Υόρκη η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν – Πότε θα γίνει
18:55 Αυτός είναι ο παππάς που συνελήφθη για εμπρησμό! Πρόστιμο 1.687 ευρώ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ