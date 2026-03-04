Ανάκαμψη στις ευρωαγορές μετά διήμερο sell-off

Μετά από δύο διαδοχικές συνεδριάσεις με σημαντικές απώλειες λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, οι ευρωπαϊκές αγορές εμφανίζουν σήμερα (4 Μαρτίου 2026) σημάδια ανάκαμψης, με τους βασικούς δείκτες να κινούνται σε θετικό έδαφος.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,57% και διαμορφώνεται στις 607,89 μονάδες. Ο Euro Stoxx 50, που περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες εταιρείες της Ευρωζώνης, κερδίζει 0,50% και κινείται στις 5.800,81 μονάδες.

Στα επιμέρους χρηματιστήρια:

  • DAX Φρανκφούρτης: +0,48% στις 23.905,53 μονάδες
  • CAC 40 Παρισιού: +0,43% στις 8.138,47 μονάδες
  • FTSE 100 Λονδίνου: -0,14% στις 10.469,40 μονάδες (οριακές απώλειες)
  • FTSE MIB Μιλάνου: -0,19%
  • IBEX 35 Μαδρίτης: -0,04%

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή πτώση 0,04% και διαμορφώνεται στα 1,1605 δολάρια. Το δολάριο ενισχύεται ελαφρά έναντι των περισσοτέρων νομισμάτων, ενώ ο χρυσός – ως ασφαλές καταφύγιο – καταγράφει άνοδο 1,03% και διαπραγματεύεται στα 5.164,90 δολάρια ανά ουγγιά.

Άλλες ισοτιμίες:

  • Ευρώ / γεν: 182,70
  • Ευρώ / στερλίνα: 0,8717
  • Ευρώ / ελβετικό φράγκο: 0,9074
  • Δολάριο / γεν: 157,47 (-0,06%)
  • Στερλίνα / δολάριο: 1,3344 (-0,04%)

Η σημερινή ανάκαμψη αποδίδεται σε τεχνική αγοραστική αντίδραση μετά τις πρόσφατες πιέσεις, ενώ οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις δηλώσεις Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ.

