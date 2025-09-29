Ανάκαμψη στο ευρωπαϊκό e-commerce το 2024

Τεχνητή νοημοσύνη και βιωσιμότητα οδηγούν τις τάσεις

Ανάκαμψη στο ευρωπαϊκό e-commerce το 2024
29 Σεπ. 2025 10:14
Pelop News

Το 2024 η ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου B2C κατέγραψε αύξηση 7%, φτάνοντας τα 819 δισ. ευρώ από τα 765 δισ. του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Έκθεση Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2025, που δημοσίευσαν ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου, το Ecommerce Europe και το EuroCommerce.

Οι εξελίξεις διαφοροποιούνται γεωγραφικά: η Δυτική Ευρώπη παρουσίασε τη χαμηλότερη αύξηση (5%), ενώ η Ανατολική Ευρώπη πρωταγωνίστησε με 18%. Σημαντική ανάπτυξη κατέγραψαν και χώρες όπως η Νότια Ευρώπη (+9%) και η Κεντρική Ευρώπη (+8%). Σε επίπεδο χωρών, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση 117%, ενώ η Ουκρανία ακολούθησε με +92%. Αντίθετα, Γερμανία και Τσεχία δεν παρουσίασαν ανάπτυξη.

Η Γαλλία αναδείχθηκε η μεγαλύτερη αγορά B2C στην Ευρώπη με τζίρο 175,3 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας το Ηνωμένο Βασίλειο (127 δισ. ευρώ, μόνο σε αγαθά), ενώ η Ισπανία προσπέρασε τη Γερμανία. Η διείσδυση του διαδικτύου στην Ευρώπη αυξήθηκε στο 93%, με κορυφαία ποσοστά στη Βόρεια Ευρώπη (98%) και χαμηλότερα στην Ανατολική Ευρώπη (85%).

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι η αγορά βρίσκεται μεταξύ ευκαιριών και προκλήσεων. Οι τάσεις περιλαμβάνουν τη βιωσιμότητα, με φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες και ηλεκτρικές παραδόσεις, και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για εξατομίκευση και διαχείριση προβλέψεων. Ωστόσο, οι μικρότεροι λιανέμποροι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εφαρμογή λύσεων μεγάλης κλίμακας, ενώ οι καταναλωτές ζητούν ευέλικτες επιλογές παράδοσης και mobile πληρωμές.

Για το 2025, προβλέπεται συνολική ανάπτυξη 7% στην Ευρώπη, με την πλειονότητα του τζίρου (81%) να πραγματοποιείται στην ΕΕ-27. Η έκθεση τονίζει επίσης την ανάγκη στήριξης των ΜΜΕ και την αντιμετώπιση αθέμιτου ανταγωνισμού από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:20 Τα πόθεν έσχες των πολιτικών στη δημοσιότητα, τι δήλωσαν
10:16 Στις 4/10 η «Ημέρα Καριέρας» στο Αγρίνιο, οι θέσεις εργασίας
10:15 Που θα δείτε την μονομαχία Ατρόμητος-Λάρισα για τη Σουπερ Λιγκ
10:14 Ανάκαμψη στο ευρωπαϊκό e-commerce το 2024
10:09 Πατέρας συνελήφθη για ασέλγεια στην κόρη του στο Αγρίνιο
10:07 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:00 Προ των πυλών έντονα καιρικά φαινόμενα, πότε και που θα εκδηλωθούν
9:58 Μπισμπίκης σε Βανδή: «Έκανα μ@#$@, θα το διορθώσω»
9:40 Ομιλία Κουτσούμπα απόψε στην Πάτρα
9:38 Δημογλίδου για Μπισμπίκη: Η αστυνομία τον ενημέρωσε για το τροχαίο, γιατί δεν έγινε αλκοτέστ
9:34 ΔΕΕΠ Αχαΐας: Με Κυρανάκη η επέτειος 51 χρόνων της Νέας Δημοκρατίας
9:29 Στον Λευκό Οίκο σήμερα Δευτέρα ο Νετανιάχου – Ο Τραμπ προωθεί πρόταση για ανακωχή στη Γάζα
9:29 Εντυπωσίασε η 1η Ολυμπιάδα ανθρωποειδών ρομπότ στην Αρχαία Ολυμπία ΦΩΤΟ
9:22 Ενέργεια: «Έκρηξη» στις τιμές ρεύματος στην Ευρώπη, οι αυξήσεις στην Ελλάδα
9:14 Η τέχνη συναντά την Ιαση στην Πάτρα στις 8/10
9:14 Το ελληνικό νησί που ξεχωρίζει για πεζοπορία, ποδηλασία, αναρρίχηση και καταδύσεις
9:05 Γεωργιάδης για την συγνώμη για την fake δήλωση: «Γενναίοι μέχρι να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες»
8:59 Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει
8:57 Ελλαδα – Ακρίβεια: Τι δείχνει η σύγκριση τιμών προϊόντων και μισθών με άλλες ευρωπαϊκές χώρες
8:47 «Λουκέτο» στα ΚΕΠ Πάτρας, Μεσσάτιδας και Ρίου, οι ημερομηνίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ