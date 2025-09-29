Ανάκαμψη στο ευρωπαϊκό e-commerce το 2024

Το 2024 η ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου B2C κατέγραψε αύξηση 7%, φτάνοντας τα 819 δισ. ευρώ από τα 765 δισ. του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Έκθεση Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2025, που δημοσίευσαν ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου, το Ecommerce Europe και το EuroCommerce.

Οι εξελίξεις διαφοροποιούνται γεωγραφικά: η Δυτική Ευρώπη παρουσίασε τη χαμηλότερη αύξηση (5%), ενώ η Ανατολική Ευρώπη πρωταγωνίστησε με 18%. Σημαντική ανάπτυξη κατέγραψαν και χώρες όπως η Νότια Ευρώπη (+9%) και η Κεντρική Ευρώπη (+8%). Σε επίπεδο χωρών, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση 117%, ενώ η Ουκρανία ακολούθησε με +92%. Αντίθετα, Γερμανία και Τσεχία δεν παρουσίασαν ανάπτυξη.

Η Γαλλία αναδείχθηκε η μεγαλύτερη αγορά B2C στην Ευρώπη με τζίρο 175,3 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας το Ηνωμένο Βασίλειο (127 δισ. ευρώ, μόνο σε αγαθά), ενώ η Ισπανία προσπέρασε τη Γερμανία. Η διείσδυση του διαδικτύου στην Ευρώπη αυξήθηκε στο 93%, με κορυφαία ποσοστά στη Βόρεια Ευρώπη (98%) και χαμηλότερα στην Ανατολική Ευρώπη (85%).

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι η αγορά βρίσκεται μεταξύ ευκαιριών και προκλήσεων. Οι τάσεις περιλαμβάνουν τη βιωσιμότητα, με φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες και ηλεκτρικές παραδόσεις, και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για εξατομίκευση και διαχείριση προβλέψεων. Ωστόσο, οι μικρότεροι λιανέμποροι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εφαρμογή λύσεων μεγάλης κλίμακας, ενώ οι καταναλωτές ζητούν ευέλικτες επιλογές παράδοσης και mobile πληρωμές.

Για το 2025, προβλέπεται συνολική ανάπτυξη 7% στην Ευρώπη, με την πλειονότητα του τζίρου (81%) να πραγματοποιείται στην ΕΕ-27. Η έκθεση τονίζει επίσης την ανάγκη στήριξης των ΜΜΕ και την αντιμετώπιση αθέμιτου ανταγωνισμού από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

