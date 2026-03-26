Ανακατατάξεις στο ANT1+: Alter Ego και Motor Oil αποκτούν θέση στο μετοχικό σχήμα

Η Alter Ego Media και η Motor Oil, μέσω θυγατρικής της, μπαίνουν στο σχήμα της πλατφόρμας ANT1+, με τη νέα μετοχική σύνθεση να διαμορφώνεται σε σχεδόν ισότιμη βάση ανάμεσα στους τρεις εταίρους.

26 Μαρ. 2026 18:07
Pelop News

Νέα σελίδα ανοίγει για το ANT1+, καθώς η Alter Ego Media και η Motor Oil ανακοίνωσαν την είσοδό τους στην εταιρεία που θα αναλάβει τη διαχείριση και λειτουργία της συνδρομητικής πλατφόρμας. Η συμφωνία υπεγράφη στις 26 Μαρτίου 2026 και σηματοδοτεί τη δημιουργία ενός νέου μετοχικού σχήματος με τη συμμετοχή τριών πλευρών.

Η Alter Ego αποκτά ποσοστό 33,3%, μέσω αγοράς μετοχών και συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με συνολική επένδυση 5,5 εκατ. ευρώ. Η Motor Oil, μέσω της θυγατρικής IREON Investments Limited, θα αποκτήσει ποσοστό 33,4%, συνδυάζοντας αγορά μετοχών και νέα κεφαλαιακή εισφορά. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η μετοχική σύνθεση θα διαμορφωθεί ουσιαστικά σε ισότιμη βάση ανάμεσα σε IREON, Alter Ego και Antenna TV BV.

Πώς αλλάζει το ANT1+

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Alter Ego, στόχος της συμφωνίας είναι η μετεξέλιξη του ANT1+ σε μια ανανεωμένη συνδρομητική πλατφόρμα, με νέα εμπορική επωνυμία, περισσότερο οπτικοακουστικό περιεχόμενο, καλύτερα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και αναβαθμισμένη εμπειρία για τον χρήστη. Από την πλευρά της Motor Oil, τονίζεται ότι η είσοδος αυτή δίνει πρόσβαση σε ψηφιακές υποδομές streaming και δυνατότητα ανάπτυξης νέων καναλιών απευθείας προς τον καταναλωτή.

Η συμφωνία, πάντως, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί οριστικά. Η τελική υλοποίησή της τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την αρμόδια Αρχή Ανταγωνισμού, κάτι που σημαίνει ότι το νέο σχήμα θα προχωρήσει αφού περάσει και το σχετικό ρυθμιστικό στάδιο.

Σε επιχειρηματικό επίπεδο, η κίνηση δείχνει ότι το streaming και οι συνδρομητικές υπηρεσίες περιεχομένου παραμένουν πεδίο στρατηγικού ενδιαφέροντος για μεγάλους ομίλους που θέλουν να ενισχύσουν την παρουσία τους στις ψηφιακές υπηρεσίες και στη συνδρομητική ψυχαγωγία. Αυτή είναι τεκμηριωμένη εκτίμηση με βάση τον χαρακτήρα της συμφωνίας και όσα αναφέρουν οι ίδιες οι ανακοινώσεις για τον στόχο αναβάθμισης της πλατφόρμας.

