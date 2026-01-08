Ανακοίνωσε Τσερικλό η Θύελλα Πατρών

Η Θύελλα Πατρών ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Χρήστου Τσερικλού από τον Παναιγιάλειο.

Ο Χρήστος Τσερικλός αγωνίζεται στη θέση του κεντρικού χαφ, ενισχύοντας ουσιαστικά τη μεσαία γραμμή της ομάδας μας με ποιότητα και ένταση. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με καλή τεχνική κατάρτιση, αντίληψη του παιχνιδιού και ικανότητα τόσο στο ανασταλτικό όσο και στο δημιουργικό κομμάτι.

Η διοίκηση της Θύελλας, σε συνεργασία με το προπονητικό επιτελείο, συνεχίζει μεθοδικά τον σχεδιασμό της ομάδας, προσθέτοντας στο ρόστερ παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να ανεβάσουν επίπεδο τον σύλλογο.

Καλωσορίζουμε τον Χρήστο Τσερίκλο στην οικογένεια της Θύελλας Πατρών και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα κυανόλευκα!

Χρήστο, καλώς ήρθες στη Θύελλα!

