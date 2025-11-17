Ανακοινώσεις από Δήμα για Πατρών – Πύργου, νέα αυτοψία σήμερα ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Λίγο πριν την παράδοση του τελευταίου – υπό κατασκευή – τμήματος της Πατρών – Πύργου, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, το πρωί της Δευτέρας 17/11/2025, βρέθηκε στο εργοτάξιο, προκειμένου να επιθεωρήσει την πορεία των εργασίων.

Βάσει των χρονοδιαγραμμάτων τα τελευταία 10χλμ του αυτοκινητοδρόμου, αναμένεται να παραδοθούν στις 30 Νοεμβρίου.

Ο κ. Δήμας συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο, έφτασε στον κόμβο της Οβρύας, λίγο μετά τις 10 το πρωί.

Πρώτος σταθμός της «επιθεώρησης», ήταν ο κόμβος στο Μιντιλόγλι.

Με την ολοκλήρωση της αυτοψίας, αναμένονται οι δηλώσεις του κ. Δήμα.

